Vanessa Jerí es una de las artistas peruanas que saltó a la fama gracias a su papel en “Mil oficios”, que, junto con otros debutantes actores y sumado a experimentados intérpretes, llevaron a la serie a ser una de las mejores producciones de todos los tiempos.

La actriz y modelo interpretó a Carola Olazo, una de las hermanas ‘Terremoto’ e hija de Eva, las tres mujeres que remecieron el barrio de San Efraín y que dos décadas después es muy recordada por todo el público peruano. A continuación, conoce un poco más de Vanessa Jerí.

DIEZ COSAS QUE DEBES SABER SOBRE VANESSA JERÍ

10. Llegó a “Mil oficios” de casualidad

La actriz era estudiante universitaria cuando Efraín Aguilar le propuso hacer un casting para formar parte de “Mil oficios”. Su llegada se dio de manera casual, pues Jerí había llegado a Panamericana Televisión a buscar trabajo en la parte administrativa del canal. Finalmente, aceptó. Tras esa experiencia, su vida nunca más volvió a ser la misma.

Cuando Sandra Arana y Vanessa Jerí llegaron a “Mil oficios” causaron una gran sensación y en pantalla la química era más que destacada (Foto: Panamericana TV)

9. Lo más difícil de sus inicios en “Mil oficios”

Durante una entrevista para el programa femenino “Pandora Slam”, Vanessa Jerí contó que no todo fue tan sencillo, pues era su primera vez en el mundo de la actuación. “Yo era la única dentro de la serie en ese entonces que nunca había estudiado actuación, no tenía ni idea de cómo era el guion, cómo se aprende, ¡olvídate!”, declaró.

8. Había días que lloraba en las grabaciones de “Mil oficios”

Según la propia actriz, se ponía a llorar en las grabaciones porque le era muy complicado aprenderse los guiones y se frustraba por eso. “Para mí al comienzo fue muy complicado aprenderme los guiones, para mí no fue nada fácil, es más me ponía hasta llorar diciendo: ‘No me aprendo, no me aprendo, quiero renunciar’”, contó en una entrevista.

7. Quién le puso ‘la Huequis’

Su papel en “Mil oficios” era una de las chicas más guapas del barrio, pero también la más ingenua. La enamorada de Lalo (César Ritter) era conocida como ‘La huequis’, apodo que caracterizó al personaje de Vanessa Jerí. ¿Quién le puso? “Adolfo me puso ‘pelo de choclo’; Lalo ‘La huequis’, ‘bebé sinclair’ jaja, y así muchas anécdotas más que pasamos en las grabaciones, giras y el circo”, recordó la misma actriz en Instagram.

Carola y Lalo en "Mil oficios" (Foto: Panamericana TV)

6. Qué hizo después de “Mil oficios”

Tras el final de la serie, Jerí tuvo presencia en televisión por muchos años más. Ha integrado el elenco de actores de “Habla Barrio”, “Las vírgenes de la cumbia”, “Camino a casa”, “Rita y yo”, “La bodequita”, “Los amores de Polo”, entre otras ficciones de TV. En el cine, la actriz formó parte de la película “Mañana te cuento 2”.

5. Su paso por los realities de competencia

En mayo del 2012, la artista se unió al programa juvenil “Combate”. Un año después, se sumó a las filas de “Esto es guerra”, reality de la competencia. Después de su paso por este último programa, la actriz volvió al show de ATV, pero para llevar la conducción.

4. Fue una Chica Dorada

En 2014, Vanessa Jerí lideró el grupo de modelos de la cadena de restaurantes Rústica. Junto a ella, las integrantes del cotizado grupo ‘Chicas Doradas’ eran: Darlenne Rosas, Andrea San Martín, Anabel Torres y Andrea Ferreyros.

En 2014, Vanessa Jerí lideró el grupo de modelos de la cadena de restaurantes Rústica (Foto: Rústica/YouTube)

3. También experimentó en la conducción

Jerí ha experimentado en la conducción de programas nacionales. Estuvo al frente de los fenecidos espacios, “Mil disculpas”, “La súper movida” (2013) y “Hola a todos”.

2. Por qué se alejó de la TV

Desde hace algún tiempo, Vanessa Jerí es encuentra alejada de la televisión, pues está enfocada en su vida como madre desde el 2019.

1. Cuántos años tiene actualmente, quién es su esposo y cuáles son sus redes

Vanessa Jerí nació en Lima el 2 de diciembre de 1980; es decir, actualmente tiene 40 años. Y si bien, ha mantenido en privado su vida personal, a inicios de 2020 se lució por primera vez con su esposo ante las cámaras de espectáculos. Fue en el avant premiere de “La Foquita: El 10 de la calle”, donde se mostró junto a Raúl González, el representante del futbolista Jefferson Farfán.

Instagram de Vanessa Jerí: https://www.instagram.com/vanejeri/

https://www.instagram.com/vanejeri/ Twitter de Vanessa Jerí: https://twitter.com/vanessajeri

https://twitter.com/vanessajeri Facebook de Vanessa Jerí: https://www.facebook.com/VanessaJeriPaginaOficial