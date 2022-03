Cansu Dere, la protagonista de las exitosas telenovelas turca “Madre” e “Infiel” , se ha caracterizado por mantener su vida amorosa en reserva, aunque hace mucho reveló que fue víctima de infidelidad. A inicios de 2022, sin embargo, la actriz ha sido vinculada con la estrella de esgrima Miles Chamley-Watson, aunque han ocurrido cosas que ponen en tela de juicio su romance. ¿realmente es su novio?

La actriz, de 41 años, es una de las más cotizadas de Turquía y ha alcanzado fama internacional, gracias a su buen trabajo y belleza. Ella sabe darse su tiempo para todo, pues cada vez que puede viaja, donde se relaja y conoce diferentes culturas y personas.

Y es que Cansu Dere vive a full con las grabaciones de “Infiel”, que se encuentra grabando su segunda temporada y también le acarrea entrevistas y eventos. Al parecer esa producción le dio la oportunidad de conocer a Miles Chamley-Watson, quien ha sido vinculado como el nuevo interés amoroso de la turca, ¿ será cierto?

¿MILES CHAMLEY-WATSON ES NOVIO CANSU DERE?

Cansu Dere, de acuerdo con los medios turcos, había iniciado una relación con el campeón mundial de esgrima Miles Chamley-Watson, ex novio de la cantante Rihanna y de Madelaine Grobbelaar Petsch, de 27 años.

La pareja fue fotografiada para el primer número del 2022 de la revista Magnet Quarterly, que se publica cuatro veces al año y se enfoca en un tema diferente en cada edición. En las sugerentes imágenes se les ven abrazados, ella sentada sobre sus piernas y recostados en el piso. El atleta posteó la portada y escribió: “No hay mejor manera de empezar el año que con una increíble portada para Magnet Quarterly con la increíblemente talentosa @cansudere”.

Bulent Cankurt de Sabah, quien afirmó que los dos tuvieron una relación amorosa, hizo las siguientes declaraciones en su columna: “No sé dónde o cómo se conocieron, pero su amor comenzó hace unos dos meses…. Cuando la vi en la portada, dije ‘Qué demonios’”.

Las imágenes que mostró el dúo durante la sesión de fotos fueron como una prueba de amor y se dice que el proyecto los hizo muy cercanos. Sin embargo, Watson volvió con su ex. El atleta, de 32 años, fue fotografiado en Los Ángeles junto a la famosa actriz Madelaine Petsch, de 27 años. Es conocida por interpretar a Cheryl Blossom en la serie de The CW Riverdale. Cansu solo ha dicho que “protagonizó otra traición”.

¿CANSU DERE TAMBIÉN SUFRIÓ POR INFIDELIDAD?

La actriz turca Cansu Dere también sufrió lo que se cuenta en “Infiel”. La artista vivió la traición de una relación sentimental cuando se enteró que Cem Yilmaz, su pareja con la que estuvo durante siete años, la estaba engañando con otra mujer.

Se conocieron desde 2006 y ya tenían planes para casarse cuando descubrió que su pareja de ese entonces la estaba siendo infiel con su amiga Ahu Yağtu, la actriz que interpreta a Piril en “Mujer”. Cansu los había presentado en un primer momento y luego se dio el peor escenario que pudo haber imaginado.

Su expareja y su amiga se casaron, tuvieron un hijo llamado Kemal pero el matrimonio se terminó con un divorcio en 2014. “Ser engañado no es una situación con la que no esté familiarizada, igual que les sucede a muchas personas. (...) Mentir es un rasgo tan feo que no quiero tener un mentiroso en mi vida. De hecho, cuanto más rápido salga de mi vida, mejor, en mi opinión”, dijo Dere en una entrevista para “InStyle”.