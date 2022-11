Finalmente el astro Harry Styles se presentó en el Estadio Nacional de Lima ante sus miles de fans, muchos de ellos adolescentes acompañados de sus padres. El ex One Direction llevó el principal coloso del país y sus fans acompañaron desde días antes para estar lo más cerca de él. El llamado ‘Love On Tour Lima’ fue todo un éxito. A diferencia de otros megaconciertos como los de Bad Bunny o Daddy Yankee, no hubo mayores problemas.

Los fans subieron a las redes sociales las principales canciones, como ‘Cinema’, ‘Daylight’, ‘She’ y ‘Satellite’, que fueron coreados a todo pulmón.

Fue una dura espera, pues Harry debía cantar en el 2019, pero el show fue cancelado por la COVID-19.

ESTADIO NACIONAL

El artista británico llegó durante la madrugada del lunes 28 en el aeropuerto Jorge Chávez y se dirigió al hotel Westin de San Isidro, donde se hospedó con su antigua banda, One Direction, en el 2014.

El show se iba a dar en el Arena Perú de Jockey Plaza. Sin embargo, ante el pedido del público, la productora anunció que se daría en el Estadio Nacional.

El setlist para el concierto de Harry Styles en Lima era el siguiente:

‘Music for a Sushi Restaurant’, ‘Golden’, Adore You’, ‘Daylight’, ‘Cinema’, ‘Keep Driving’, ‘Satellite’, ‘She’, ‘Matilda’, ‘Lights Up’, ‘Canyon Moon’, ‘Treat People with, Kindness’, ‘What Makes You Beautiful’, ‘Late Night Talking’, ‘Watermelon Sugar’, ‘Love of My Life’, ‘Sign of the Times’, ‘As It Was’ y ‘Kiwi’.

El intérprete de ‘Adore you’ salió alrededor de las 9:00 p.m. “Estoy muy feliz de estar aquí”, expresó la celebridad británica a su público peruano en español.

Letitia Wright, actriz que da vida a ‘Shuri’ en “Black Panther”, se unió al show de Mikayla Simpson, más conocida como Koffee, la telonera de Styles, en el Estadio Nacional. El público quedó en shock.

