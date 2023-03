Miley Cyrus solo necesitó de su canción ‘Flowers’ para crear la expectativa necesaria de lo que sería ’Endless Summer Vacation’, su octavo álbum de estudio que acaba de ser estrenado este viernes 10 de marzo.

El nuevo trabajo musical de la estrella pop, muy distinto a los que había lanzado antes, es un manifiesto de su intimidad y solo ella ha podido lograr convertir un duro pasado amoroso en una poderosa serie de éxitos. Y no es despecho, sino de liberación.

El video de ‘River’, el segundo sencillo de su reciente trabajo, ha captado la atención de sus fanáticos quienes notaron que se ven 14 modelos y bailarines, cifra que confirmaría el rumor de que Liam Hemsworth la habría engañado con 14 mujeres durante su matrimonio.

¿Dónde se grabó y quiénes colaboran en el disco?

‘Endless Summer Vacation’, el nuevo álbum de Miley Cyrus, fue grabado en Los Ángeles y producido con Mike WiLL Made-It, Greg Kurstin y los productores ganadores del premio Grammy Album of the Year Kid Harpoon y Tyler Johnson. Tiene además colaboraciones con Sia y Brandi Carlile.

¿Qué dijo Miley Cyrus sobre su nuevo álbum?

“Cuando se trata de la secuencia de ‘Endless Summer Vacation’, la dividí en dos partes: AM y PM, para representar casi como un acto. La AM para mí representa el tiempo de la mañana, donde hay un zumbido y una energía y hay un potencial de nuevas posibilidades. Es un nuevo día. Y en la noche, se siente como si hubiera un slinky, sórdido y una especie de mugre, pero un glamour al mismo tiempo. Por la noche, es un buen momento para descansar, un momento para recuperarse, o es un momento para salir y experimentar el lado salvaje. En Los Ángeles, hay una cierta energía en la noche que puedes sentir que los problemas salen a la superficie, y es muy inspirador para mí”.

¿Qué canciones componen el nuevo álbum de Miley Cyrus?

El disco titulado ‘Endless Summer Vacation’ tiene 13 canciones que son:

Flowers Jaded Rose Colored Lenses Thousand Miles (feat. Brandi Carlile) You Handstand River Violet Chemistry Muddy Feet (feat. Sia) Wildcard Island Wonder Woman Flowers (Demo)

Detrás de cámaras en Disney+

La plataforma de streaming Disney+ anunció el estreno de ‘Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)’, un especial que sigue a Miley Cyrus durante la producción del octavo álbum de estudio de su carrera que lleva el mismo título y que también estará disponible desde este viernes 10 de marzo.

Miley Cyrus en Disney+. (Foto: Instagram)

