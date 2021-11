¿Has visto el nuevo cambio de look y la pancita de Özge Özpirinçci? La famosa actriz turca, recordada por su papel de Bahar en la exitosa telenovela “Mujer”, apareció en un programa otomano muy diferente a como estamos acostumbrados a verla.

La actriz, que conquistó a la audiencia con el rol de una joven madre que lucha por darle una vida digna a sus dos hijos, está a pocas semanas de dar a luz a su primera hija y, en realidad, son pocas las veces que se ha mostrado en esta nueva etapa.

Özge Özpirinçci es muy reservada en su vida personal y la primera imagen que pudimos ver de su embarazo fue cuando ya tenía seis meses. La foto, colgada en su cuenta de Instagram, fue hermosa: estaba sumergida de forma plácida en el mar. Ahora, la actriz ha dejado verse nuevamente. No te pierdas las imágenes.

¿CÓMO SE VE ÖZGE ÖZPIRINÇCI A POCAS SEMANAS DE DAR A LUZ?

La actriz Özge Özpirinçci, aunque ha anunciado que se tomará dos años fuera de los proyectos televisivos, ha decidido participar en el canal de Youtube de Aslihan Dogan Turan, una conocida influencer de su país, para hablar de su próxima maternidad, entre muchos otros temas.

Özge Özpirinçci se muestra a pocas semanas de dar a luz junto a presentadores turcos (Foto: Mertvidinli/ Instagram)

La actriz contó que su hija está programada nacer en el mes de diciembre y que se dedicará completamente a ella, a verla crecer. Es por ello, que aproximadamente dos años no tendrá proyectos televisivos. Su último trabajo fue la serie “Primero y último” (“Ilk ve son”), que llegó a la plataforma de streaming Blutv el pasado 18 de agosto.

Özge Özpirinçci, con cerca de 8 meses de embarazo, carga a un pequeño. (Foto: mertvidinli/Instagram)

También ha llamado la atención de los seguidores de la actriz turca, su radical cambio de look. Özge ha decidido cambiar su larga cabellera por un cabello corto, que le queda muy bien. Sin duda, la maternidad le queda bien.

¿CÓMO SE LLAMARÁ LA HIJA DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI?

El nombre que le pondrá la actriz Özge Özpirinçci anunció que le pondrá a su hija es Üzüm, aunque reconoce que hay muchas voces en contra de ello.

De hecho, contó que “todo el mundo me sigue diciendo ‘no le hagas esto a tu hija, Özge’, pero creo que es un buen nombre. Además, Üzüm Yamantürk suena bien. Definitivamente obtuve un voto negativo para este nombre. Creo que llamaré a mi hija Üzum en secreto”. Hasta ahora no se ha confirmado si ese será el nombre.

¿QUÉ PENSABA ÖZGE ÖZPIRINÇCI DE LA MATERNIDAD?

Özge Özpirinçci, en una entrevista con el medio español Diez Minutos, fue consultada sobre si le gustaría ser mamá, la actriz turca dijo que ser madre “no es algo que pueda imaginar”.

Sin embargo, durante la conversación agregó una frase que le daría sentido a lo que está viviendo hoy en día: “en general trato de no planificar, sino simplemente vivir, porque sé que cualquier cosa que planee será totalmente distinta”.

Más adelante añadió: “acepto lo que la vida me ofrezca, no me pongo objetivos concretos… Pero sé que todo lo superaré estando rodeada de mis seres queridos”.

