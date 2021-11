Los últimos capítulos de la telenovela “Doctor milagro”, en Argentina, generaron grandes emociones entre sus miles de seguidores, pero también dejaron muchas dudas sobre el futuro de los personajes del éxito otomano. Es por ello que al culminar esta producción también se pudo ver algunas pistas sobre lo que ocurrió con Gülin y Muhsin.

Teniendo en cuenta que el doctor Ali Vefa y Nazli inician un futuro juntos y que, según se pudo ver mediante fotos publicadas en las distintas redes sociales, los protagonistas de “Doctor milagro” disfrutan del paso del tiempo y llegan a la tercera edad, los fanáticos del drama turco desean saber ¿qué pasará con la pareja conformada por Gülin y Muhsin?

El éxito de “Mucize Doktor” llegó a conquistar a miles de televidentes con la historia del doctor Ali Vefa, interpretado por Taner Ölmez, quien desde que llega al hospital Berhayat de Estambul atraviesa por una serie de situaciones positivas y algunas no tan agradables. Él conocerá a la doctora Nazli Gülengü quien poco a poco se convertirá en alguien especial en su vida.

Ali Vefa y Nazli en la telenovela Doctor milagro.

En Argentina esta telenovela fue transmitida por Telefe; sin embargo, el éxito turco también pudo verse en Perú, España, así como Grecia, Albania, Uzbekistán, Kazajistán, entre otros.

LAS FOTOS DEL FELIZ FUTURO DE GÜLIN Y MUHSIN

A pesar que han pasado dos semanas del capítulo final de “Doctor milagro”, producción turca que se volvió una de las favoritas en territorio argentino, la historia de Ali Vefa y sus colegas del hospital Berhayat de Estambul sigue dando que hablar y sigue captando la atención de la teleaudiencia.

Gülin es interpretada por la actriz Merve Bulut.

Es así que sus miles de fanáticos han invadido las redes sociales buscando información respecto a la telenovela y tener más datos de lo que podría ser una posible tercera temporada o tener detalles de lo que ocurrió con algunos personajes.

Muhsin es encarnado por el actor Serkan Keskin.

Mediante las redes sociales se viralizó algunas fotografías de la pareja conformada por Gülin, interpretada por la actriz Merve Bulut y Muhsin encarnado por Serkan Keskin. En ellas se pudo ver que el amor los envolvió con su magia y se convirtieron en una pareja feliz y consolidada.

La pareja Gülin y Muhsin ha causado gran expectativa en "Doctor milagro".

Pero su historia iniciará, según las fotos, luego que el doctor le propuso matrimonio a la secretaria del hospital Berhayat. Para ello, utilizó el hall del nosocomio para declararle su amor a quien ha conquistado su corazón arrodillándose y mostrándole el anillo de compromiso. Esta acción la hizo delante de todas las personas.

Luego de ello, la pareja llega a casarse y se puede ver donde los esposos celebran su boda con el tradicional baile correspondiente para la ocasión.

Gülin y Muhsin en su matrimonio.

LA CONFESIÓN DE AMOR DE MUHSIN

Durante el capítulo final de “Doctor milagro” se vio al médico cirujano, Muhsin quien le expresó su amor a su amada Gülin. Como parte del diálogo que sostuvieron él le confiesa un detalle importante a la recepcionista y tiene que ver con que no observa películas debido a que estas le recuerdan a ella.

“Gülin, tú y yo ¿podríamos?, ¿es imposible?”, le pregunta Muhsin.

“Hay algo que aprendí de Ali, ya lo verá”, responde Gülin.

Gülin y Muhsin.

MUHSIN Y GÜLIN, UN NUEVO ROMANCE EN LA RECTA FINAL DE “DOCTOR MILAGRO”

Muhsin y Gülin serán los protagonistas de los próximos capitulos de “Doctor milagro”, la telenovela turca que arrasa en sintonía en Argentina. La timidez de Muhsin hace que no pueda afrontar sus sentimientos hacia Gülin. De hecho, el hombre tiene un comportamiento extraño, que ha llamado la atención de la recepcionista del hospital Berhayat.

La indiferencia con la que Muhsin oculta su afecto despierta en la joven una inquietud que tratará de resolver. Es así como ella lo encaró en el ascensor y le preguntó: “¿Por qué no le agrado?, ¿acaso quiere despedirme y por eso no me mira?”

Gülin no entiende por qué él evita mirarla, intenta no hablarle y la trata con tanta indiferencia. Ante esta situación, la joven tratará de entender todo y abrirá dialogo con el hombre: “soy una persona muy trabajadora y estoy dispuesta a arreglar mi trabajo”.

Él trata de ocultar sus sentimientos, pero no será por mucho tiempo. Muhsin buscará acercarse a Gülin y con su forma de ser un poco extraña, tratará de conquistarla e incluso le hará un presente. Finalmente, ¿él le dirá lo que siente? ¿cuándo se dará la primera cita?