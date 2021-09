Beatrice Luigi Gomez es la Miss Universo Filipinas 2021. Representante de la ciudad de Cebú, la historia de Beatrice Luigi sería una más, salvo por un pequeño detalle: nació hombre y se declara abiertamente queer.

¿Qué es queer? Dentro de todas las identidades dentro de la homosexualidad, “queer” es una con la que varias personas no heterosexuales se identifican. Ojo, no todas. Y literalmente, en inglés significa “extraño”, por lo que en un inicio su uso resultaba ofensivo. Volvamos a Beatrice Luigi Gomez.

Bea, como la llaman en su país, será la primera reina de belleza abiertamente queer en representar a Filipinas en el certamen. Para los fanáticos, su victoria también es una victoria para la comunidad LGBTIQ+.

Una foto de Beatrice Luigi López.

LAS CRÍTICAS A LA ELECCIÓN DE MISS UNIVERSO FILIPINAS 2021

Bea compitió en la noche de coronación celebrada en Panglao, Bohol, superando a otras 27 candidatas. Ella representará a Filipinas en el certamen de Miss Universo 2021, que será en Israel en diciembre.

Y sí, las críticas fueron inmediatas. ¿Cómo la tomó la polémica ganadora? Siendo las críticas de origen religioso, Beatrice respondió con argumentos similares.

“Cuando la gente me condena porque dice que no es lo que dice la Biblia, de alguna manera siempre me recuerda que poder decir quién soy en el escenario, frente a miles de personas, era lo que Dios quería que hiciera”, Bea. dijo en una publicación de Instagram en 2020.

MISS UNIVERSO FILIPINAS 2021: BEATRICE LUIGI LOPEZ

En declaraciones a Cebu Daily News, Beatrice Luigi Lopez dijo que se dio cuenta de que se sentía atraída por ambos sexos a medida que crecía. Asimismo, se refirió a que espera que las personas LGBTQ + más jóvenes estén libres de acoso y violencia en Filipinas.

“Aspiro a la aceptación y la inclusión, especialmente la igualdad de derechos y la protección para la generación más joven que a menudo sufre de acoso y diferentes formas de violencia. Se les deja que se las arreglen por sí mismas, en particular las que son oprimidos por sus propios padres “, dijo.

En una publicación de Instagram, también se describió a sí misma como no binaria (aunque no ha especificado pronombres), diciendo “a veces soy Beatrice / Bea, otros días me siento como Luigi. Se trata de ser femenina y masculina al mismo tiempo”.

