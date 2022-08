Hoy por hoy es una cantante reconocida internacionalmente pero como todo artista, cuando empezó su carrera tuvo que realizar performances o actividades que ahora no desempeñaría. La también compositora Mon Laferte relató como fueron sus inicios en la música y la experiencia -desagradable- que vivió en un reality show chileno.

En entrevista para el podcast Creativo, la cantante de “Tu falta de querer” habló de esta etapa en la televisión chilena, cuando apenas tenía 18 años y buscaba espacio para darse a conocer y que las personas vean su talento.

“He pasado por la etapa que visito mis trabajos anteriores y me siento incómoda, y no los quiero mostrar. Y luego he pasado a esa etapa donde me da mucha ternura, lo valoro y lo comparto; cuando pasas como ese umbral como que lo superaste, como que ya maduré en ese sentido”, refirió sobre sus inicios.

Mon Laferte durante su performance en los premios Grammy, celebrado en abril de este años (Foto: AFP)

MON LAFERTE Y SU PARTICIPACIÓN EN EL REALITY SHOW “ROJO”

La celebs rememoró cómo fue su paso por un reality de canto chileno llamado “Rojo”. Asegura que al ver hoy lo que hacía en ese momento siente un poco de vergüenza, aunque entiende que es parte del recorrido que debía transitar como artista.

“Cuando estaba chiquita cantaba en un programa de televisión en Chile y hubo un tiempo que me daba mucha vergüenza que vieran mis videos de cuando estaba en el programa, y ahora los veo y me da risa. Hay unas cosas espantosas que hice, pero digo ‘Está bien’, estaba muy chica y estaba ahí chambeando, echándole ganas y era lo mejor que podía hacer en ese momento”, explicó Mon Laferte.

Sobre la dinámica del programa, confesó que “eran unos explotadores de mier…, entrabas a competir y contrataban a los 5 ganadores, pero te pagaban nada y te tenían ahí sentada sin hacer nada”. “De la primera generación ganaban 5 y esos 5 se quedaban sentados ahí, eran casi de la escenografía, éramos un árbol, y venían otras generaciones que competían. A veces me hacían cantar, a veces me hacían conducir, lo que sea, cualquier idiotez que se les ocurriera tenía que estar ahí”, agregó.

LA PESADILLA QUE VIVIÓ MON LAFERTE EN EL REALITY SHOW “ROJO”

La artista relató seguidamente que tuvo que lidiar legalmente para poder dejar de participar en dicho espacio televisivo. “Para mí la tele era todo, era a lo máximo que podía aspirar en la vida. Yo quería ir porque quería cantar, quería grabar un disco, pero una vez que estás ahí no te das cuenta de qué está pasando”, expresó Norma Monserrat Bustamante Laferte, nombre completo de la intérprete.

“Duré 5 años. Los dos primeros años quería estar ahí, estaba feliz, pero después fue de ‘Ya me quiero ir’ y de ‘Aquí dice que no te puedes ir’. No pagué una multa, tuvimos unos abogados, unas conversaciones. Era chiquita, no entendía nada, tenía miedo”, puntualizó la natural de Viña del Mar.