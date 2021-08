SERÁ MAMÁ. La cantante chilena Mon Laferte sorprendió a sus seguidores al revelar que está esperando su primer hijo. A través de un video en Instagram, la compositora musical confesó que se encuentra en la dulce espera, fruto de su relación con Joel Orta, jefe de producción de la chilena.

“Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los treinta y tantos porque antes no quería tener hijos”, inició contando la popular ‘Mon’.

“Ha sido un año muy duro, muy difícil, de muchas hormonas y cambios de peso y de humor. Ha sido difícil… Y entremedio de eso tuve una separación con mi oficina, que ha sido complejo. No voy a entrar en detalles, pero ha sido complejo. Ha sido una mie***”, agregó.

Mon Laferte anuncia que está embarazada: “Quiero llorar porque ha sido un año muy difícil”

Mon Laferte sostuvo que no debería haber revelado la noticia aún pues no cumple aún los tres meses de gestación, sin embargo, manifestó que ya no podía mantenerlo oculto por todos los cambios que está viviendo.

“Quiero llorar porque ha sido un año muy difícil… Ser mujer, estar en la industria y estar haciendo música, pasan muchas cosas atrás que no se cuentan… Qué horror estar callada tanto tiempo, y qué año de mier***, pero es algo que yo busqué y quería experimentar. Y ya, lo estoy experimentando”, manifestó la cantante.

La cantautora chilena también publicó una fotografía en sus redes asegurando que tiene miedo a perder al bebé por su temprano embarazo. Como se sabe, Mon Laferte ha mantenido en privado su romance con Orta, quien también es un talentoso cantante.

“Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que ¡SOY FELIZ! Seré mamá”, escribió.