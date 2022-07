En el marco del estreno de la tercera temporada de “Reto 4 elementos”, su presentadora, Montserrat Oliver, habló con el medio Mezcalent y tocó diversos temas, incluido su orientación sexual y cuál fue el reto más complejo en ese sentido. La actriz regiomontana de 56 años reveló que hacer una portada junto a su hoy pareja fue la tarea más complicada.

El reality de Televisa, que se transmite por la señala de UniMás y que en esta edición se desarrollará íntegramente en Guajira, Colombia, tiene como conductora a la también modelo, quien ahora no tiene inconvenientes en mostrarse y afirmar que es lesbiana.

Desde el 2015 Montserrat Oliver mantiene una relación con la modelo eslovaca Yaya Kosikova, con quien se casó en 2019. No obstante, en un principio las muestras abiertas de afecto no le eran sencillo.

Acá en un viaje por el Amazonas peruano junto a Yaya, su actual pareja (Foto: Montserrat Oliver / Instagram)

MONTSERRAT OLIVER SEÑALA QUE SALIR DEL CLÓSET FUE UN GRAN RETO

Cuando le consultaron cuál ha sido el reto más complejo al que se ha enfrentado, Montserrat indicó que “Si estás hablando en cuestión gay, pues obviamente el salir del clóset”.

“El haber hecho una portada junto con (mi pareja) Yaya (Kosikova) fue un reto muy grande, porque yo decía: ‘a mí me choca eso de las etiquetas’, y todo este rollo, porque siento que más que unirnos nos separa y no vamos por la vida preguntando a la gente, ‘¿pues cómo te gusta, cómo te gusta que te den, cómo te gusta que te pongan?’”, expresó Oliver.

La también conductora de “Montse & Joy” explicó cómo hizo para superar esos nervios iniciales: “Hay una doble moral impresionante que aún sigue existiendo; entonces, eso fue lo que me dio más nervio de todo, pero bueno, al final del camino yo creo que sigue pesando más quién eres que lo que te va gustando, porque aparte uno nunca sabe si ahorita te gusta de mantequilla y mañana de otra cosa, ¿para qué limitarnos, no?”.

Sigue como presentadora de "Reto 4 elementos", reality que se estrenó el 27 de junio pasado (Foto: Montserrat Oliver / Instagram)

MONTSERRAT OLIVER: AL SALIR DEL CLÓSET INTENTÓ AYUDAR A OTRAS PERSONAS

No obstante, el poder ayudar a otras personas homosexuales que tenían problemas de inseguridad o se sentían excluidas por la sociedad, motivó a Montserrat Oliver a terminar haciendo la portada.

“Dije ‘bueno, quizá pueda ayudar más a esta gente que a lo mejor se quiere quitar la vida o que sufre por no aceptarse a sí mismos o que no los acepten, haciéndolo que no haciéndolo’, y fue un reto para mí, no nada más el hacerlo, sino porque tiene más de trasfondo, siendo que desde los 16 años modelo y me he dedicado al medio artístico”, puntualizó la celeb de México.