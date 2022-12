Falta cada vez menos para que llegue la Navidad, una de las épocas más preferidas del año por estrellas y famosos debido a la tendencia de regalos y sorpresas. Sin embargo, la presentadora Montserrat Oliver se manifestó en contra de realizar gastos innecesarios sino realzar el espíritu navideño. Eso y más aquí.

Existe un dicho que dice “Navidad es compartir”, y aunque muchos de nosotros estamos de acuerdo, hoy en día la época navideña se ha vuelto una tendencia consumista y mucho más materialista que en años anteriores. Aunque no para todos, pues existe una celebridad que tiene bien en claro el verdadero significado de estas fechas.

La famosa de 56 años confesó que su etapa materialista ya pasó (Foto: Getty Images)

Recientemente, la conductora de 56 años dejó en claro que el materialismo de estas épocas es cosa del pasado, por lo que se animó a regalar sus pertenencias de lujo y “cosas de marca” debido a una importante razón. ¿Logras adivinar cuál es?

¿CUÁL ES EL MOTIVO POR EL QUE MONTSERRAT OLIVER DECIDIÓ OBSEQUIAR SUS COSAS “DE MARCA”?

En diálogo con el programa “Montse & Joe”, la mexicana dejó bien en claro que su etapa consumista y materialista era cosa del pasado, por lo que desprenderse de sus bienes costosos y de alta gama es algo fácil para ella.

“A mí me pasó algo en mi vida, que tenía muchas cosas de marca y de repente me cayó un 20 y dije: ‘¿Sabes qué? Yo no soy esto’, y regalé todas mis cosas de marca”, reveló el pasado 7 de junio.

Asimismo, confesó no fue solamente su hermana Rosa María quien llegó a quedarse con sus pertenencias de lujo, sino que además destinó su dinero en bienes tangibles y prósperos, como una granja.

“Dije: ‘Esta no soy yo. Qué padre que lo tuve, pero prefiero tener mi ranchito’. O sea, gastas tanto en ropa, bolsas, en cosas tan banales que ahí están y te vuelves un ‘holder’ de ropa porque al rato pasa de moda”, indicó.

TAMBIÉN SE DA SUS GUSTITOS

Por otro lado, la conductora no descartó que se puede dar unos lujitos de vez en cuando, sobre todo, en temas de calzado o vestimenta, ya que son su debilidad.

Eso sí, aclaró que está dispuesta a hacerlo, siempre que no se gaste en exceso o con el afán de derrochar los créditos.

Siempre que puede, publica fotografía de sus mascotas en redes sociales (Foto: Montserrat Oliver / Instagram)

“A lo mejor está bien comprarte una buena bolsa, una buena chamarra, unos zapatitos, que no niego que sí tengo, pero: ¿gastar tanto en ropa y no tener luego nada?”, expresó.