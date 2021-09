Özge Özpirinçci se hizo famosa mundialmente por dar vida a Bahar, la protagonista de la telenovela turca “Mujer” (“Kadin” en su idioma original). Ahora, la actriz está a punto de tener a su primera y así entrar al mundo de la maternidad. Aunque ha mantenido su embarazo en reserva, la artista turca ha intrigado a sus seguidores en Instagram al publicar una fotografía de cómo se encuentra a poco tiempo de la llegada de su bebé. Además, dejó un mensaje para describir el estado emocional que está viviendo

Özge y Burak llevan siete años juntos y, en junio de 2021, contaron a sus fans que se convertirán en padres. Ambos son actores y han destacado en diversas producciones televisivas. Por su condición de personas mediáticas, decidieron comentar brevemente lo que estaban viviendo.

Özpirinçci fue quien se explayó más de su nueva etapa. Ella ha declarado que prefiere vivir su maternidad a tiempo completo, por lo que ha decidido poner en pausa su exitosa carrera por un par de años.

“Estoy de 13 semanas, no 9. ¡Muchas gracias a todos los que compartieron nuestra felicidad y emoción!”, dijo al anunciar su embarazo. Mientras que, sobre su descanso de las cámaras, señaló en “Hürryet” que “he tenido que establecer un punto en el que pueda quedarme un año o dos fuera de mi carrera porque he llegado a estar muy saturada”.

Bahar con sus hijos Nisan y Doruk en la telenovela "Mujer" (Foto: MF Yapim)

¿CÓMO ES EL EMBARAZO DE LA PROTAGONISTA DE “MUJER”?

Özge Özpirinçci tiene la edad de 35 años y está a punto de convertirse en madre por primera vez, junto a su pareja Burak Yamantürk. La protagonista de “Mujer”, al dar vida a Bahar, sorprendió a sus seguidores con una fotografía de su embarazo. En la instantánea se le debajo del agua y con un pronunciado vientre.

Además, la actriz ha escrito una sola palabra en su publicación de Instagram para resumir lo que está viviendo durante su etapa de gestación, a puertas de tener a su primera hija. “Euonia” es la palabra griega, entre corazones, que acompaña a la muy comentada foto. Su significado es “pensamiento bello”, aunque también se puede entender como “estado de calma”.

Así es como se encuentra la actriz turca, que se hizo famosa mundialmente por su papel protagónico en “Kadin”. Su carrera de Administración de Empresas, lo que estudió en la universidad, dio un giro total cuando tuvo la oportunidad de ser parte de un programa de televisión, lo que surgió al ser imagen de un anuncio en 2008.

¿CÓMO SE LLAMARÁ LA HIJA DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI?

La actriz Özge Özpirinçci ha dicho, en una entrevista con la mencionada revista, que todavía no tiene un nombre para su bebé, pero que a ella, en todos estos meses, le ha rondado el nombre de Üzüm, cuyo significado es uva en turco.

“Todo el mundo me sigue diciendo ‘no le hagas esto a tu hija, Özge’, pero creo que es un buen nombre. Además, Üzüm Yamantürk suena bien”, dijo en una entrevista a “Hürryet”. Aunque no lo dijo directamente, al parecer a su pareja Burak no le anima mucho ese nombre para su hija.

“Definitivamente obtuve un voto negativo para este nombre. Creo que llamaré a mi hija Üzum en secreto”, comentó Öze, de manera divertida, para la citada publicación. ¿Se impondrá la artista turca al nombrar a su pequeña?

¿CUÁL ES LA TRAMA DE LA NOVELA “MUJER”?

La telenovela turca “Mujer” (“Kadin”), que dio fama mundial a Özge Özpirinçci, cuenta la historia de Bahar, una mujer que ha tenido grandes pérdidas en su vida y que debe sortear todo tipo de obstáculos para proteger a sus hijos Nisan y Doruk, interpretados por Kubra Suzgun y Ali Semi Sefil, respectivamente. El pasado y las constantes revelaciones serán las claves de la intriga de esta historia de fortaleza.

FOTOS DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI EN INSTAGRAM