Gökçe Eyüboğlu conmovió al mundo con su magnífica interpretación de Ceyda en “Mujer” (”Kadin”, en su idioma original). La actriz turca da vida a una joven que se dedicaba a la prostitución y tenía una historia complicada. Si bien empezó siendo un personaje antipático, con el transcurso de la trama se fue convirtiendo en uno de los papeles más queridos por el apoyo constante que da a Bahar y sus hijos Nisan y Doruk.

El papel de Ceyda ha sido un gran reto para Eyüboğlu, pero todo valió la pena al ver el buen recibimiento que tuvo del público. Los fanáticos de “Mujer” no se limitan al momento de brindarle comentarios positivos sobre su trabajo. De hecho, la actriz turca no ha dudado en calificar a “Mujer” como su trabajo más importante hasta la fecha y el que le ha ayudado a gozar de la fama.

Y si bien la actriz ya lleva años dedicándose a la actuación, esta no es su única pasión. En una entrevista Gökçe confesó cuál la otra cosa que le quita el sueño. A continuación, te contamos todos los detalles al respecto.

¿CUÁL ES LA OTRA PASIÓN DE GÖKÇE EYÜBOĞLU?

Aunque la interpretación es su más grande pasión y la ayuda a ser “mejor persona”, como afirmó durante una entrevista para Diez Minutos, Gökçe Eyüboğlu también cuenta con grandes éxitos como escritora, sobre todo en el teatro.

La actriz turca, licenciada en Administración Pública, también disfruta pasar su tiempo al lado de las personas que más ama, como su familia, amigos y su esposo Selçuk Öner, con quien está casada desde hace 13 años.

LO QUE HIZO GÖKCE PARA CARACTERIZAR A CEYDA

La artista de 38 años estudió al detalle a su personaje, específicamente se encargó de conocer más sobre el complicado trabajo de la prostitución. Aunque era algo que ella desconocía, sintió necesario estar empapada del tema para poder hacer una correcta interpretación de su personaje, cosa que al final logró.

“Tuve la posibilidad de documentarme sobre la prostitución, tener una entrevista y charlar con mujeres, lo que me ayudó muchísimo a construir ese personaje”, reveló en una entrevista con Ecoteuve. “Con esta interpretación no quiero hacer ningún daño a quienes tienen que vivir esa vida. Pienso que hay que tratar esos temas, porque son realidades”, agregó.

GÖKÇE EYÜBOĞLU TRAS EL FINAL DE “MUJER”

Tras interpretar a Ceyda durante tres años, Gökçe Eyüboğlu ha continuado con su carrera como actriz sumando más títulos a su trayectoria. Después del final de “Kadin”, la actriz participó en “My Name is Batlir, not Butler” (2018), una película de drama y fantasía dirigida por Stare Yıldırım.

A Eyüboğlu la podemos ver en sus más recientes trabajo, “Zümrüdüanka”, donde comparte créditos con Alp Navruz. Ademá, forma parte de “Fatma”, uno de los proyectos que Netflix estrenó en Turquía el pasado 27 de abril de 2021. La serie turca es un thriller que cuenta la historia de una mujer que, de manera accidental, se transforma en una máquina de matar.