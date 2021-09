Hoy en día se replican las imágenes de la boda y el embarazo de Özge Özpirinçci, la recordada Bahar de la exitosa telenovela turca “Mujer”. Meses atrás de confirmar que será madre, sin embargo, ella tenía un pensamiento totalmente distinto sobre la maternidad y el matrimonio. ¿Sabes qué dijo? Sin duda alguna, nadie se lo podría imaginar.

Özge Özpirinçci, en su papel como Bahar, era la madre de Kübra Süzgün (Nisan) y Ali Semi Sefil (Doruk) y tuvo que criarlos sola tras enviudar. Se trata de una mujer que defendía a capa y espada a sus hijos y que estaba dispuesta a hacer todo por sacarlos adelante. La actriz, si bien rescataba el coraje de mujer de Bahar, tenía una percepción muy distinta de lo quería ser con su vida, empezando por el matrimonio y la posibilidad de ser madre.

¿QUÉ PENSABA ÖZGE ÖZPIRINÇCI DEL MATRIMONIO Y LA MATERNIDAD?

Özge Özpirinçci, en una entrevista con el medio español Diez Minutos, fue consultada sobre si le gustaría casarse con su novio, el actor Burak Yamantürk, con quien tiene una relación desde siete años. “Siento que ya estamos casados. No necesito firmar ningún papel para formalizar mi relación”, indicó en esa ocasión.

Destacó al actor con la familia que ella había elegido y aunque tenía poco tiempo libre, lo disfrutaba paseando en la naturaleza con él y su perro, al que adoran. Hoy, debido a su maternidad, ella ha decido dar una pausa a su carrera por uno o dos años y así tener más tiempo libre para su hija, que nacerá en diciembre.

¿QUERÍA SER MADRE?

Cuando le preguntaron si le gustaría ser mamá, la actriz turca dijo que ser madre “no es algo que pueda imaginar”. Sin embargo, durante la conversación agregó una frase que le daría sentido a lo que está viviendo hoy en día: “en general trato de no planificar, sino simplemente vivir, porque sé que cualquier cosa que planee será totalmente distinta”. Más adelante añadió: “acepto lo que la vida me ofrezca, no me pongo objetivos concretos… Pero sé que todo lo superaré estando rodeada de mis seres queridos”.

¿CÓMO FUE LA BODA DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI?

Özge Özpirinçci y Burak Yamantürk, quienes se conocieron en el medio televisivo, se casaron en 22 de septiembre en una propiedad del actor Edhem Dirvana, esposo de Tanem Sivar, amiga de la actriz de “Mujer”, en Marmaris Bozburun, una pequeña ciudad costera en el suroeste de Turquía. Se estima que solo acudieron 20 invitados.

Los seguidores de la telenovela turca se enteraron del matrimonio de quien interpretó a Bahar por una fotografía que Tanem, la testigo, subió a su cuenta oficial en Instagram. En esta, aparece junto a la famosa artista y una descripción que dice “Te amo” y la felicita por la familia que ha formado con Burak.

Medios turcos informaron que la pareja había planeado antes su boda, pero la noticia del embarazo le cambió los planes. Por ello, optaron con una boda sencilla, junto a su familia, y celebrarán a lo grande después de que nazca la bebé.

¿QUÉ CURIOSO NOMBRE LE QUIERE PONER ÖZGE ÖZPIRINÇCI A SU HIJA?

Özge Özpirinçci ha señalado, en una anterior entrevista a “Hürryet”, que ha pensado en el nombre de Üzüm, cuyo significado es uva en turco, para su hija que viene en camino. Sin embargo, contó que ha recibido mucha resistencia por esta idea. La llegada de la bebé está prevista para diciembre.

“Todo el mundo me sigue diciendo ‘no le hagas esto a tu hija, Özge’, pero creo que es un buen nombre. Además, Üzüm Yamantürk suena bien. Definitivamente obtuve un voto negativo para este nombre. Creo que llamaré a mi hija Üzum en secreto”, dijo a la mencionada revista.

En un momento de la entrevista con Diez Minutos de España, ella dijo que entre sueños estaba “lograr la igualdad y que las mujeres (de Turquía), no se vean amenazas por sus decisiones, que los niños crezcan con salud y amor, y que tratemos a la naturaleza como se merece”. Con la llegada de su hija, tendrá más motivos para luchar por esos ideales.

Özge Özpirinçci con seis meses de gestación espera su bebé para diciembre (Foto: Özge Özpirinçci/Instagram)

FOTOS DE INSTAGRAM DE ÖZGE ÖZPIRINÇCI Y BURAK YAMANTÜRK