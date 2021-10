“Mujer” (“Kadin” en su idioma original) es una de las telenovelas turcas más exitosas en varios países del mundo, por lo tanto, los actores principales de melodrama han ganado fama internacional. Una de ellas es Seray Kaya, quien interpreta a Sirin, la villana de la historia de Bahar (Özge Özpirinçci), una joven que se queda viuda con dos niños pequeños tras la muerte de su marido en un accidente.

La actriz turca de 30 años se siente agradecida por todo lo que ha logrado profesionalmente hasta el momento y recordará a “Mujer” como uno de sus mejores trabajos: “Siempre nos divertíamos en el set de rodaje. Nos divertimos mucho detrás de las escenas de un drama como este”.

Aunque los actores de “Mujer” se llevaban bien a pesar de los momentos tensos y dramáticos de sus personajes para algunos fanáticos es difícil diferenciar entre la realidad y la ficción, o que ocasionaba que trataran mal a Seray Kaya.

Seray Kaya está muye agradecida con el personaje que interpretó en “Mujer”, a pesar de los insultos de algunos espectadores (Foto: MF Yapım)

LOS MALOS TRATOS QUE RECIBIÓ SERAY KAYA POR CULPA DE SIRIN

“La gente que me quiere me felicitaba en casi todas partes, pero aquellos que no, se levantaban de sus mesas y me gritaban diciéndome que me odiaban”, contó la actriz que interpreta a Sirin en la telenovela turca protagonizada por Özge Özpirinçci.

A pesar de los insultos y comentarios negativos que recibió por las acciones Sirin en el melodrama, Seray Kaya recuerda con mucho cariño a ese personaje: “Sirin se ha quedado grabada en mi memoria y le estaré agradecida el resto de mi vida”.

Anteriormente, también contó que no dudó ni un segundo en aceptar el antagónico en “Mujer”, ya que le atrajo enseguida la personalidad de ‘Sirin’, aunque su comportamiento es totalmente diferente al de ella.

“A mí incluso los amigos me decían que me odiaban, y me preguntaban qué había hecho con la buena de Seray. Eso me hacía sentir genial”, expresó la actriz.