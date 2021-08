Seray Kaya se hizo mundialmente conocida por su papel de Sirin en la telenovela turca “Mujer” (“Kadin” en su idioma original). El papel la convirtió en una de las protagonistas de la exitosa producción, por lo que es inevitable relacionar su personaje con ella en la vida real. Por eso, después del final de “Fuerza de mujer”, muchos se preguntan qué otras actuaciones ha tenido la artista que dio vida a la hermana de Bahar (Özge Özpirinçci) en la televisión.

La famosa intérprete, sin embargo, tenía una carrera diferente antes de incursionar en la actuación y así convertirse en una de las actrices más famosas de Turquía.

Kaya, nacida el 4 de febrero de 1991 en Estambul, se especializó en maquillaje en una escuela de su país. Su sueño siempre fue abrir un negocio ligado a la belleza, pero su incursión en las telenovelas ha pospuesto esa meta.

“Todavía sigo pensando en ello, pero tengo prioridades distintas ahora, así que no he dado el paso aún. No creo que los secretos de belleza estén basados en un producto concreto. Seremos bellas siempre que nuestra energía interior se sienta bien”, dijo en una entrevista con Vanitatis.

¿QUÉ HIZO SERAY KAYA DESPUÉS DEL FINAL DE “MUJER”?

Antes del estreno del final de “Kadin”, Seray Kaya debutó en el cine, en 2019, con el personaje de María en “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı”.

Luego, cuando la telenovela turca llegó a su fin, la actriz dio vida al personaje de Lena Hatun en la serie histórica “Kuruluş: Osman”, en 2020, una historia sobre el fundador del Imperio Otomano, Osman.

Así se encuentra la carrera, hasta el momento, de Kaya, quien inició su camino como actriz en 2012 con Rezzan, su personaje en la producción televisiva “Huzur Sokağı”. También participó en “Kocamın Ailesi” y “Gülümse Yeter” entre 2014 y 2016.

¿QUÉ PROBLEMAS TUVO POR INTERPRETAR A SIRIN?

De esta manera, en 2017, Kaya recibió el antagónico de Sirin Sarıkadı en “Mujer”, un papel que la ha puesto en el ojo del mundo y por el que podría llegar a otras producciones internacionales.

Sin embargo, la actriz turca vivió momentos de angustia porque las personas, en la calle, no solo la felicitaban por su trabajo, sino que la insultaban y hostigaban por ser la hermana malvada de Bahar.

Así fue hasta que, en un momento, ella pidió a los responsables de la telenovela que le asignaran una seguridad privada porque tenía miedo a las reacciones del público de “Fuerza de mujer”.