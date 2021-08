Caner Cindoruk, el actor turco de 41 años, es conocido principalmente por interpretar a Sarp Çeşmeli / Alp Karahan en “Mujer” (“Kadın” en su idioma original) y a Silahtar Mustafa Pasha en “Kosem, la Sultana” (“Muhteşem Yüzyıl Kösem”).

El intérprete que nació en la ciudad de Adana, en el sur de Turquía, tiene dos hermanos: Munir Can Cindoruk (30), y Taner Cindoruk (39), un reconocido poeta que también que también ha participado en algunas producciones.

Aunque estudió Administración de Empresas, en la Universidad de Çukurova, siempre se sintió atraído por la actuación, en el instituto organizaba y dirigía sus propias obras de teatro. Además, al parecer es algo que viene de familia, ya que su tío, Erdal Cindoruk, es un afamado actor teatral, y su padre, Zafer Doruk, es escritor de cuentos y ha ganado en dos ocasiones el premio Orhan Kemal Story Award.

En una entrevista con Diez Minutos, Caner Cindoruk dijo: “De niño, vivimos dificultades económicas, pero mi infancia estuvo llena de esperanza y alegría. Siempre tuvimos relación con el arte. Mi tío, Erdal Cindoruk, era actor y fue quien me introdujo en el teatro. Y mi padre es escritor”.

El actor que interpretó a Sarp en “Mujer” publicó su primer libro en 2018, Sessiz Sarkıcı (Cantante silencioso). “Amo escribir. Toda mi vida he sido un soñador y las historias flotan en mi mente sin cesar, lo que me ayuda a huir de mi entorno y encontrarme en un mundo que solo me pertenece a mí. Poner eso sobre papel es como crear un vínculo entre este mundo secreto mío y la realidad de la vida”, explicó al medio antes mencionado.

Caner Cindoruk interpretó a Sarp en "Mujer" (Foto: Fox Turquía)

¿QUÉ PASÓ CON CANER CINDORUK?

Luego de su rol protagónico en “Kadin”, Caner Cindoruk participó en series como “Zemheri” (2020), donde interpretó a Ertan Demirkan, y “Sadakatsiz” (2020), donde dio vida a Volcan Arslan.

Pero esos no son los únicos papeles que ha encarnado a lo largo de su carrera. En 2008 se unió al elenco de la serie “Yaprak Dökümü” donde dio vida al doctor Nazmi. En el 2016 se unió al elenco principal de la segunda temporada de “Muhteşem Yüzyıl Kösem”, donde interpretó a Silahtar Mustafa Pasha, un miembro del círculo cercano y amigo del Sultán Murad (Metin Akdülger)

Por otro lado, la primera relación mediática de Caner Cindoruk fue con Ebru Özkan, con quien terminó en febrero de 2014. Luego, fue relacionado con Gökçe Bahadir, en 2017 inició una relación con Farah Zeynep Abdullah, su compañera en “Muhtesem Yüzyil: Kösem”, y en julio del 2019 empezó a salir con Selin Sekerci, pero su romance terminó en septiembre de ese mismo año.

El actor turco se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales, por ejemplo, en Instagram ya cuenta con más de 500 mil seguidores, quienes suelen compararlo con la estrella de Hollywood: George Clooney.