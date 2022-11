Sin duda alguna, Ibai Llanos es uno de los streamers que más popularidad ha ganado en los últimos años. Además de la creación de contenido, siempre ha dado a conocer su amor por el fútbol. Sin embargo, ahora ha rechazado la oportunidad de poder ir al mundial de Qatar 2022 con la selección de España.

Así lo dio a entender el creador de contenido, quien asegura que también le dijeron que tenía la oportunidad de grabar con los jugadores.

Ibai no quiere ir a Qatar con la selección española

En las últimas semanas, diversas celebridades y fanáticos se han mostrado en contra de que se celebre el Mundial 2022 en Qatar. Precisamente, uno de ellos es Ibai Llanos.

Según sus últimas declaraciones, el streamer asegura que ha rechazado el poder viajar a ese país con la selección española y para crear contenido.

No le sale de los cojones.

“Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la Selección española de fútbol y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba a grabar contenidos, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer”, mencionó Llanos.

Así también, dejó a entender que esta decisión no había sido apresurada, sino que semanas atrás ya la había tomado. “No lo voy a hacer”, decretó.

¿Qué dijo la RFEF?

Por su lado, el medio español As le preguntó a la Real Federación Española de Fútbol sobra la invitación. Ante ello respondieron que “no ha invitado a nadie externo a la RFEF para viajar en el avión de la expedición de la Selección al Mundial de Qatar”.