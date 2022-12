Milu y Noe son dos jóvenes argentinas que fueron testigos de la final del Mundial Qatar 2022 en el Estadio Lusail. Las influencers siguieron todos los encuentros de su selección y cuando su país se convirtió en el campeón del Mundo, ellas tuvieron la “loca” idea de hacer topless a manera de celebración.

La celebración de estas chicas quedó registrado por los medios internacionales que cubrían el evento futbolístico, donde se logró ver que ambas mujeres dejaron ver su busto descubierto.

Sin embargo, las modelos argentinas no tomaron en cuenta las normas culturales de Qatar y que ese tipo de comportamiento podría ponerlas en aprietos con las autoridades de ese país.

Distintos usuarios de las redes sociales expresaron su preocupación por las influencers argentinas y querían certificar que ellas se encontraban estables.

Influencers argentinas haciendo topless en la final del Mundial. (Foto: @noe.dreams1).

Ante las reacciones de los cibernautas, las modelos Milu y Noe recurrieron a sus redes sociales para asegurar que se encuentran bien y que lograron “escapar” de las autoridades.

“Arranquen el avión antes de que vengan a buscarme”, fue el primer mensaje publicado por la argentina Noe (@noe.dreams1). “Para todos los que me pedían que me vaya de Doha ya está. Me fui de Qatar y me refugié en la Unión Europea” , añadió.

Por su parte, Milu (@milubarbiie_) indicó que se encuentra en Madrid y que está feliz. “Del calor pasamos al frío y volví a mi Europa hermosa que ya la extrañaba” , escribió la aficionada.

¿Lali Espósito fue víctima de agresión sexual en la final del Mundial?

Lali Espósito habría sido víctima de agresión sexual tras su participación en el Mundial Qatar 2022. Esta situación se habría dado en las tribunas del estadio Lusail, precisamente cuando la Selección de Argentina y Francia se peleaban la final en la tanda de penales.

El video de esta supuesta agresión sexual se hizo viral en redes sociales y cibernautas han expresado su indignación por el sujeto que se aprovechó de la cantante.

“Este individuo tiene que tener miedo de ser encontrado, porque si no lo sabía, lo que hizo es abuso e ilegal. Así que, habrá que ver qué medidas quiere tomar Lali al respecto”, dijo un usuario en redes.

TROME | Lali Espósito en el Mundial

