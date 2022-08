No cabe duda de que “Yo soy Betty, la fea” es una de las grandes telenovelas de los últimos tiempos a nivel mundial. Y es que esta aclamada producción colombiana protagonizada por Ana María Orozco se volvió en uno de los más sonados éxitos de la televisión hispana, siendo incluso adaptado por diversos países de la región. Entérate más aquí.

En esa línea, la popular Natalia Ramírez, quien da vida a ‘Marcela Vale’ en la ficción, brindó detalles de lo que fue icónico papel en la novela colombiana, aduciendo que ella “no es la mala, sino la buena” de la narrativa televisiva.

De hecho, la histrionisa brindo más detalles en el programa radial ‘La Caminera’, espacio conducido por Tania Rincón, Fer Gay y Fran Hevía, además que ser parte del elenco actoral de “Yo soy Betty, la fea” fue un hecho “maravilloso” hasta estos días.

Incluso, se animó a revelar que tenía muchas dudas al respecto sobre si aceptar el papel o declinarlo, puesto que no veían con ojos tan prometedores su despegue en plena señal colombiana. “Todos los días le agradezco a la vida que me dio esa oportunidad de decir: ‘Sí’. Yo tuve muchas dudas de aceptar el proyecto, había demasiado riesgo, o nos iba bien o nos iba mal, pero nunca pensé que no fuera tan bien”.

Natalia Ramírez en su personaje de Marcela en la telenovela "Yo soy Betty, la fea" (Foto: RCN)

MIEDO A ESTRENARLA

Además de su participación en la serie, Ramírez también indicó que existió un miedo latente respecto al estreno de la ficción en esa época, ya que era una apuesta muy arriesgada para las producciones locales.

“Es bien simpático porque esta novela Fernando Gaitán la había escrito hace 4 o 5 años, y el canal nunca le aceptaba la novela porque era muy riesgoso. En ese momento Colombia estaba haciendo una transición de la televisión pública a la privada, abrir dos canales, y las antenas repetidoras las tenía que poner cada uno de los canales”.

Asimismo, indicó que el tema económico no impidió que el melodrama sea un éxito, ya que se trató de una novela corta que llegó a agradarle a toda la teleaudiencia en general.

La actriz comentó que estuvo a punto de dejar de lado su rol en la popular serie colombiana (Foto: Betty,LaFea/ Instagram - Exa/YouTube)

“Era el momento perfecto para hacer una novela de bajo costo, que si no funcionaba no iba a importar mucho. Si se dan cuenta, Betty la fea el 90 por ciento es estudio; no tiene exteriores, la escenografía cada vez que se cierra una puerta se mueve. Entonces, le dieron a la pelota sin querer. Era un proyecto de transición y afortunadamente funcionó, porque era una novela corta y terminó siendo una novela que nos demoró dos años y medio en grabarla”, puntualizó.

“BETTY” FUE EN REALIDAD LA MALA DE LA NOVELA

La artista también confesó un hecho inédito a los presentadores sobre la trama de la novela, ya que, según ella, la antagonista siempre fue “Betty”.

“Hay una cosa que es maravillosa y espero que después de 23 años la gente se dé cuenta que Marcela no es la mala, sino la buena, y que Betty es la mala”, detalló.