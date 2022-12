Como suelen hacer las presentadoras de “Netas Divinas”, Natalia Téllez, una de ellas, habló sin miramientos y a corazón abierto sobre un tema familiar y bastante personal: el fallecimiento de su abuela materna. La también actriz habló del deceso de su ascendiente y la forma tan conmovedora en que se despidió de ella antes de su pasó a la eternidad.

La artista, natural de Ciudad de México, reveló en uno de las recientes emisiones del magazine que transmite por la señal de Unicable cómo ha venido llevando el duelo después de la muerte de su abuela, acaecido el pasado mes de noviembre.

En los primeros días del mes anterior se conoció que Natalia Téllez perdió su abuela , y aunque le dedicó un post en su Instagram, no se había referido al tema de forma amplia y eso fue lo que ocurrió el último viernes 2 de diciembre.

El post que le dedicó a su abuela en noviembre cuando falleció (Foto: Natalia Téllez / Instagram)

NATALIA TÉLLEZ CUENTA CÓMO SE DESPIDIÓ DE SU ABUELA MATERNA FALLECIDA

En el más reciente programa de “Netas Divinas”, Natalia se sinceró y habló de los sentimientos que tiene después de la pérdida de su familiar con la que tuvo muchos problemas durante su adolescencia, todo esto tras la muerte de su mamá.

“Perdí a mi abuela hace unos días, la mamá de mi mamá, con la que tuve una relación muy compleja, muy bella también, porque era una persona, yo creo que la más opuesta a mí, falleció. Yo me alejé de mi abuela siendo muy joven y mucha de la idea de la carrera que quería construir era porque yo quería demostrarle a ella en particular que yo valía la pena, que lo podía hacer bien sin tomar el camino que ella quería que yo tomara, uno más conservador y tranquilo”, comentó Téllez en medio de lágrimas.

No obstante, el haber realizado terapia psicológica le ayudó a saber lidiar con esos sentimientos. Así, poco antes de que su abuela partiese, Natalia pudo acercarse y pedirle disculpas, lo hizo de rodillas.

“El día que pude ir a verla, cuando la vi, solamente yo le pedí perdón a ella, le dije: ‘Perdóname, abuela’ y yo decía, de qué le pides perdón y era un poco de la distancia de las dos, de que no hay vuelta atrás. Demostrarle que valgo la pena, demostrarle que soy inteligente, que soy capaz, demostrarle que si mamá estuviera yo sí sería un orgullo”, agregó.

¿QUÉ LE DIJO A NATALIA TÉLLEZ SU ABUELA TRAS PEDIRLE DISCULPA?

Tras su pedido de disculpa, la abuela de Natalia mostró su lado más comprensivo. Así lo afirmó la propia celeb.

“Ella me dijo: ‘Es que el camino que tomaste, yo nunca pensé se podía. Entonces, no hay conflicto, no hay problema, es solamente que tomaste un camino que yo no pensé que existiera y que iba a salir bien, era el menos probable’”, puntualizó la hoy madre.