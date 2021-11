¿Qué pasó con Natalia Téllez? A la espera del pronto nacimiento de su hija, la presentadora de televisión de 35 años contó, fiel a su estilo irreverente, la vez que un pariente lejano la coqueteó en el funeral de su madre, cuando ella apenas tenía 15 años, en México. La celebridad relató su incómoda experiencia en “Netas Divinas”, programa que conduce junto a Consuelo Duval, Daniela Magun y Paola Rojas.

La figura de televisión se encuentra en la dulce espera, como lo anunció el 20 de setiembre a través de sus redes sociales. Por ello, en el mencionado programa, suele comentar sobre su gestación, sus miedos, preguntas, curiosidades e interrogantes de la próxima llegada de su bebé.

Uno de sus miedos, en clave de broma, fue el hecho de que llegue el momento en que empiece a compartir postales de Piolín. “Me dejo querer, pero ya cuando Consuelo me manda sus stickers de mamá cargando a un bebé y ya en vez de chingarla me da ternura, digo: ‘Estoy al borde del precipicio y voy a mandar piolines que digan buenos días, que tengas una hermosa mañana’ Me da miedo eso”, manifestó.

En tanto llega su hija, la presentadora de televisión sigue frente a las cámaras, sin perder su buen humor. Pero la historia de lo que le sucedió en pleno funeral de su madre sí dejó muchos comentarios sobre la actitud de su primo.

Natalia Téllez junto a su novio, el fotógrafo Antonio Zabala. (Foto: Natalia Téllez / Instagram)

¿CÓMO LE COQUETÓ SU PRIMO A NATALIA TÉLLEZ EN EL FUNERAL DE SU MAMÁ.

Natalia Téllez ha contado, en “Netas Divinas”, que un primo lejano le pidió su teléfono de celular y le dijo que le gustaba en medio del funeral de su madre, cuando ella se encontraba vulnerable por la pérdida de una de las personas más importantes de su vida.

“Me aplica el ‘eres muy bonita ¿podría tener tu teléfono? Y yo así de ‘Es el funeral de mi mamá, wey, eres hermano, primo lejano, real, así de ‘eres neta. Es el peor momento”, relató la presentadora sobre el incómodo momento que le tocó vivir cuando tenía 15 años.

Agregó que su abuela le presentó a su pariente, quien no dejó de estar a su lado en todo momento. A pesar de la amarga experiencia, la presentadora ahora hasta ha comentado, en broma, que terminó aceptándolo. “Sí le di el teléfono, de hecho anduve con él varios años y como somos primos tuvimos varios hijos con cola de marrano”, comentó.

¿CÓMO FUE EL REGRESO DE NATALIA TÉLLEZ A LAS TELENOVELAS DESPUÉS DE 10 AÑOS?

Natalia Téllez regresó a las telenovelas tras más de 10 años de ausencia en este género con “Te acuerdas de mí” como Lola. La actriz y conductora conversó con TVyNovelas para contarle al público cómo se incorporó a este melodrama producido por Carmen Armendáriz y hacer un repaso por su carrera.

“La última vez que participé en una telenovela fue hace más de 10 años, y después la vida me fue llevando hacia la conducción, lo cual me encanta; posteriormente se fueron abriendo oportunidades para trabajar en películas, y siento que la gente me empezaba a encasillar un poco”, contó la actriz.

Téllez confesó que se siente muy bien con su regreso a las telenovelas y que no esperaba ingresar a alguna producción sobre todo en plena pandemia, una etapa tan difícil para todos.

“Entonces, haber regresado a las telenovelas me hace muy feliz, porque además sucedió en una época complicada en la que no me lo esperaba y me fascinó la idea de que fuera de la mano de Carmen Armendáriz y Francisco Franco”, agregó.

¿QUÉ PASÓ ENTRE NATALIA TÉLLEZ Y CHRISTOPER UCKERMANN?

Natalia Téllez se caracteriza por su sinceridad al hablar de su vida privada. En esta ocasión, la conductora recordó en el programa Netas Divinas su relación sentimental con Christopher Uckermann y relató lo complicado que fue lidiar con su ruptura amorosa tras enterarse que el artista le había sido infiel.

“A mí me pasó que cuando corté con Christopher (Uckermann). Yo estaba hecha mierda, fue un cuerno espantoso. Yo iba al foro de ‘Hoy’ y le conté a Martha (Figueroa), pues éramos amigas, y a Yordi (Rosado), que producía contigo. Me acuerdo que Yordi me llamó y me dijo: ‘Va a salir lo de Christopher, ¿no lo quieres decir tú? y yo en pendeja: ‘No, no’”, contó Natalia Téllez.

La conductora señaló que se arrepintió de no haber dado a conocer ella misma su ruptura con el actor, pues después comenzaron a circular varios rumores entre la prensa.

“Estaba dolida, pensé que si pasaba el tiempo ya no iba a salir. No sé que pensé. Yordi me dijo: ‘Nath si tú lo dices, tú un poco controlas el primer golpe, tú dices la información, lo que hiciste tú con tu respuesta, cuando te nombren y salga, va a estar tu versión de las cosas. Yo no dije nada y obviamente acabó saliendo la nota peor, revolcada”, aseguró.

