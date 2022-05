Natalia Téllez, la presentadora del programa “Netas Divinas” contó que cuando estaba en “Telehit” la persona a la que no soportaba era Kristoff Raczynski. Cuando el “Escorpión Dorado” se lo preguntó, ella no ahondó en los motivos, pero aquí te lo contamos.

La actriz de 36 años inició su carrera cuando realizó el papel de “Karen” en la popular serie juvenil “Rebelde”. El personaje era la novia de “Nico” y quien era la rival de “Lupita”, interpretado por Maite Perroni. Si bien ha tenido diversas apariciones en novelas y series, su trabajo se ha centrado en la conducción de programas de televisión como “El mundo al revés con Natalia” y “Hoy”.

En su paso por uno de estos programas, trabajó con Kristoff Raczynski. Él tiene un amplio abanico de oficios, pues se ha desempeñado como actor, guionista, director y crítico de cine. Recientemente, el actor de 58 años tuvo un enfrentamiento con Omar Chaparro, lo que nos recuerda a un episodio similar que pasó con Natalia.

EL MOTIVO DE LA ENEMISTAD

El conflicto data de cuando ambos trabajaban juntos como parte del programa “Telehit: New Generation” en el 2015. Natalia Téllez y Kristoff Raczynski participaban para ser escogidos como el nuevo rostro del canal, cuando el guionista expresó su crítica de una forma muy grosera.

“Lo raro es que sigas en Telehit, Natalia. No estoy en contra de que haya gente diferente, es importante que haya gente diferente, sobre todo en los medios. Pero lo tuyo es demasiado raro. Creo que te esforzaste por sacar las anécdotas raras”, empezó diciendo el intérprete de “Matando Cabos”.

Sin embargo, su molestia fue escalando hasta comentarios más hirientes.

“Honestamente no me gustó nada, me pareció una porquería y me da pena de que estés hoy en día aquí con nosotros”, finalizó.

Por supuesto, ella no se quedó callada y pidió la oportunidad para responder. Fue muy concisa y refutó los argumentos de su contraparte.

“No sé qué tienes en contra de los raros, porque yo te veo bastante raro con ese nuevo ‘look’ y bueno pues este programa fue dedicado para toda la gente que sí está abierta a propuestas nuevas, divertidas y diferentes”, afirmó.

Cabe mencionar que al finalizar el concurso, Natalia fue la elegida y su carrera fue en ascenso.

LA OPINIÓN DE NATALIA

A fines del 2020, la conductora volvió a comentar sobre su relación con Kristoff. El “Escorpión Dorado”, conocido youtuber que utiliza una máscara de luchador, fue invitado a “Netas Divinas” donde jugaron a responder preguntas.

Álex Montiel, nombre real del creador de contenido, le preguntó a Natalía quién era la persona que peor le caía de su época en “Telehit”.

“Siempre me cayó mal Kristoff, era muy macho el wey”, respondió automáticamente.