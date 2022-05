Natalia Téllez está pasando una etapa llena de amor junto a su novio Antonio Zabala y su hija Emilia. Sin embargo, una de sus pasadas relaciones no fue tan tranquila como esta. Por el contrario, la conductora de “Netas Divinas” contó en una entrevista que tuvo una pareja muy tóxica.

Ha sido conductora en varios programas de televisión, el primero que tuvo a cargo fue “El mundo al Revés con Natalia”. En el 2012, participó en “Telehit: Music Band” y años después en su versión “New Generation”.

También ha tenido algunas apariciones secundarias en telenovelas como en un episodio de “La rosa de Guadalupe”. Un año antes, en el 2008, hizo de “Betty Ortiz” en “Palabra de mujer”.

CÓMO FUE SU RELACIÓN MÁS TÓXICA

En una entrevista para el programa de YouTube “Pinky Promise”, en el cual también estuvieron sus compañeras Paola Rojas y Daniela Magún, Natalia Téllez confesó que estuvo en una relación tóxica en la que ambos chocaban mucho.

“Fue una (relación) de la que aprendí mucho, hace no tanto tiempo. Creo que éramos tan parecidos y creo que se volvió un eterno juego de poder. Y fue muy cansado”, contó la actriz de “Rebelde”.

Si bien al inicio la interacción entre ellos era divertida, luego empezó a ser desgastante. Sin embargo, Natalia decidió mirarle el lado positivo, el cual fue aprender los errores que cometieron y no aceptar situaciones que no te hacen feliz.

“Aprendí mucho de mí, como que me espejeaba mucho en él, muchísimo. Pero también aprendí las cosas que no debo hacer, que no debo buscar. Las cosas en las que hago un mal clic, los lugares a los que no debo ir”, reflexionó.

La conductora de 36 años aseguró que sin esa experiencia no estaría en la posición de paz y tranquilidad en la que se encuentra ahora.

QUIÉN ERA ESA PERSONA

Natalia prefirió no decir el nombre de la persona, pero sí dejó algunas pistas de quién podría ser. Lo que descubrimos es que ambos se dedican a lo mismo.

“Lo bueno es que aprendí a no salir con personas que son conductores”, dijo entre risas.

Dado la declaración, Karla Díaz, la presentadora del programa, le preguntó si quería revelar el nombre de la persona en cuestión

Paola Rojas se adelantó antes de que su compañera pudiera responder y le dejó a la audiencia una pista más de una forma muy divertida. Fingió un estornudo exagerado y dijo “¡ACHÚ!”, para luego decirle que complete la frase, aunque ella decidió no hacerlo y dejar la anécdota en misterio.

No obstante, no es tan difícil desvelar que se trataba de Chumel Torres, conductor del programa “El pulso de la República”. Iniciaron su relación en 2019, pero poco tiempo después terminaron.

EL MOTIVO DE LA RUPTURA

En su momento, la conductora contó que la principal razón por la que terminaron su relación fue porque él le dedicaba demasiado tiempo a su papel de influencer y no tenía los mismos objetivos que ella.

“Me pasó con un novio que se dedicaba mucho a las redes, tenía un canal de YouTube y de verdad en un viaje creo que para mí fue definitivo no estar con esa persona por la cantidad de tiempo que utilizaba en publicar lo que estaba viendo... entonces yo decía: ‘¿qué parte vives?’”, mencionó.

OTRAS RELACIONES DE NATALIA

La conductora ha salido con algunos personajes bastante conocidos del medio. De joven, tuvo una relación de 6 años con Billy Méndez, el guitarrista de la banda Motel

En el 2014, empezó a salir con Christopher Uckermann, el actor y protagonista de “Rebelde”. Sin embargo, solo duraron aproximadamente dos años.