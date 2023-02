La actriz y comediante Natalia Téllez suele regalarnos grandes e inesperadas revelaciones en el programa que conduce, “Netas Divinas”. En esta ocasión no fue la excepción y la ahora madre reveló que estuvo a punto de terminar su relación con el padre de su nena a causa de su amiga y colega Consuelo Duval, la estrella de “La Familia P. Luche”. Entérate a continuación de esta divertida anécdota.

En una de las últimas ediciones del espacio televisivo de Unicable, la intérprete de la telenovela “Te acuerdas de mí” (2021) comentó cómo es que maneja sus emociones y el romance con el padre de su primogénita.

La actriz contó que estuvo a punto de separarse de Antonio Zabala debido a una tanga de la comediante que terminó en su casa, pero, ¿cómo fue que llegó hasta ahí? Descúbrelo en las siguientes líneas.

Junto a las demás conductoras de "Netas divinas", programa del que forma parte desde 2018 (Foto: Natalia Téllez / Instagram)

LA VEZ QUE NATALIA TÉLLEZ CASI TERMINÓ SU RELACIÓN POR UNA TANGA DE CONSUELO DUVAL

Consuelo Duval comenzó explicando que ella y su hija, Paly, tienen la misma bolsa. Un día la artista fue a visitar a Natalia Téllez y a su bebé a su casa y, por supuesto, se llevó su bolso. “Yo voy a ver a Natalita y a la bebé, agarró la bolsa. No meto mi mano a la bolsa, nada más meto el perfume a la bolsa y me voy”, empezó narrando.

Una vez que llegó al departamento de Natalia, cargó a Emilia y después de un rato tomó sus cosas para marcharse a su casa. Justo antes de salir, Téllez la detuvo para entregarle una tanga, pero Duval negó que aquella prenda fuera suya.

“Llegué a casa de Natalita, cargué a Emi, bailamos, cantamos, jugamos. Voy de salida y, de repente, me dice Natalia: ‘¿esto es tuyo?’, (me mostró) un pedazo de tela, era una cosa así chiquita, pero parecía como de rastas, y le digo: ‘no’”, agregó Duval.

En ese momento, y durante la emisión de “Netas Divinas”, Téllez la interrumpió y recordó el gesto de desagrado que hizo Duval cuando le mostró la tanga. Y es que en un inicio Téllez pensó que esa ropa interior era de su compañera.

“No dijo así, lo vio e hizo (cara de repugnancia): ‘Ay, ¡no!’, y se fue en el elevador. No era un pedazo de tela, era una tanga, que cuando Consuelo se paró yo encontré una tanga diminuta, ínfima. Lo primero que pensé fue: ‘aquí estaba sentada Consuelo, es de Consuelo’, y ella que es un caos tiró la bolsa, ‘ay el regalo de la niña’, entonces lo primero que hice fue ‘tranquila, Consuelo esto es tuyo’, dándolo por hecho y reaccionó con un put... asco que yo rebobiné y dije ‘obviamente Consuelo ha dicho siempre que no le gustan las tangas, que ella nunca usaría eso, no usa pijamas con resorte porque le molestan, ¿crees que va a usar un resorte en medio de las nalgas?’”, explicó Téllez.

Frente a esto, Natalia tomó una drástica determinación.

NATALIA TÉLLEZ PELEÓ CON SU PAREJA A CAUSA DE UNA TANGA DE CONSUELO DUVAL

Al percatarse que la tanga no era de Consuelo, la presentadora comenzó a pedirle a explicaciones a su novio pensando que la prenda estaba ahí por él e, incluso, lo insultó.

“No quiero parecer una loca, pero se fue, me quedé así y le dije a Antonio: ‘¿de quién es esta tanga?’ Y él se puso pálido y me dijo ‘yo no, de Consuelo’, y yo le dije ‘me acaba de decir hijo de tu put... mad... que esta tanga no es suya’, me responde ‘no tengo idea esa tanga de quién es, pues si yo estaba aquí con la niña’, y yo ‘¿con la niña y alguien en tanga?’ porque en mi cabeza fui hilando que era ilógico”, siguió narrando Téllez.

Al rato y cuando ella misma ya perdía la paciencia con su novio, Duval le hizo una videollamada para aclarararle lo sucedido. “Entonces me habla FaceTime Consuelo Duval y aparece Pali en la pantalla y me dice ‘Natalia, Natalia, es que mi mamá se llevó mi bolsa, esa tanga en mía’, y yo ya le había dicho al otro que era un hijo de p... y que se fuera a caminar”, relató entre risas.