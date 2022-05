La maternidad suele ser una época feliz para muchas mujeres, quienes aprovechan para disfrutar de sus bebés y experimentar al máximo en esta nueva época en sus vidas. Sin embargo, esto no es igual para todas las madres. En ese sentido, algunas artistas como Adele, Drew Barrymore o Aislinn Derbez han visibilizado los cambios hormonales y psicológicos que las han afectado tras dar a luz.

Ahora le ha llegado el turno a Natalia Téllez, la actriz mexicana que ha revelado que llegó a pensar en abandonar a su hija tras su nacimiento.

A continuación, conoce más acerca de las recientes declaraciones de la artista sobre su maternidad y la difícil decisión que pensó tomar respecto al futuro de su heredera.

¿NATALIA TÉLLEZ PENSÓ ABANDONAR A SU HIJA?

Durante una reciente transmisión del programa “Netas Divinas”, la actriz Natalia Téllez se sinceró sobre sus primeras horas como madre de Emilia, su pequeña. En ese espacio, la artista admitió que la pasó muy mal en esa nueva etapa de su vida. Tal fue su estado, que pensó en abandonar a su hija recién nacida y dejar que el papá de la menor, Antonio Zabala, se hiciera cargo de ella.

“Cuando nació Emilia, yo la tuve un día en la noche, y en el día fue un día muy difícil. La leche, la bebé, conectada, la hormona... Y yo decía: ‘¿Qué está pasando?’. Entonces yo, en la noche, me metí a ver cuánto dinero tenía en el banco y, de hecho, llamé para saber cuánto podía retirar y en un ataque de pánico pensé (en) irme, esto lo pensé real”, narró Natalia.

En medio de esta situación, Téllez admitió que se sentía desesperada. Sin embargo, el hecho de que Antonio se quedara con su pequeña, la tranquilizaba.

“Dije: ‘Antonio es un gran hombre’, esto él lo sabe porque le dije. ‘Antonio es un gran hombre y si yo me voy en este momento del país, o sea, dejo México, y me alejo de ‘las Netas’, les mando una carta, le escribo a mi hermana y me voy a otro país’, no es chistoso. ‘Antonio es un gran hombre y va a criar a mi niña con amor y con ternura y yo no puedo hacer esto’”, recordó.

Asimismo, la actriz ya había pensado en la explicación que le daría a su familia en esta hipotética situación. De esta manera, confirmó que pensó escribir una carta a sus seres queridos.

“Todos me van a tener que disculpar. Voy a dejar una carta donde diga que amo a todos, yo intenté y hasta aquí llegué’. Eso fue la noche uno”, manifestó la conductora.

PIDE DISCULPAS A SU HIJA

Frente a tal reveladora confesión sobre su maternidad, Natalia Téllez aprovechó para pedir disculpas públicas a su hija. Esto, en caso la menor escuche en un futuro las declaraciones de su madre. Así, la artista recalcó que ama a su bebé y que está muy feliz de tenerla en su vida hoy en día.

HA DECIDIDO NO EXPONER EL ROSTRO DE SU BEBÉ

Más adelante, la artista reveló la decisión que tomó sobre compartir fotografías de su heredera. Tras notar que su pequeña Emilia ha recibido comentarios negativos en las publicaciones que realiza en plataformas como Instagram, Téllez no mostrará más el rostro de su hija a través de sus redes sociales. De esta manera, busca que su bebé no sea expuesta a las críticas nocivas de algunos cibernautas y cuidar así su integridad.

“Ya me enojé yo en Instagram, porque ven que me engancho. Es que ya ahora todos... ‘enseña tu bebé, enseña tu bebé’ y cuando enseño un pie de mi bebé ‘qué uña tan larga, qué pie tan chiquito, qué calcetín tan sucio’. Señores, cómo voy a enseñar a mi bebé, cómo ching*n”, declaró la intérprete.