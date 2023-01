A diferencia de las personas comunes y corrientes, nuestras celebridades y famosos sufren en carne propia la normalización del acoso y el bullying en las plataformas sociales. Uno de los casos más sonados en los medios fue el de Natalia Téllez, conductora de “Netas Divinas”, quien reveló la razón del por qué mantiene en secreto la identidad de su hija.

Durante la reciente emisión del matutino, la actriz Natalia Téllez aclaró las razones por las que sigue manteniendo en resguardo el rostro de su pequeña hija. Y es que, según la conductora de 37 años, tiene el miedo latente de que los internautas y el público en general escriban comentarios que puedan ocasionarle daños a su imagen.

“Yo por eso no enseño a Emi. De repente me da miedo como yo soy aprensiva de eso, me da mucho miedo porque ahí sí veo, tal vez no la maldad, pero la exposición; de por sí estamos muy expuestas; genera ciertas cosas (malas energías) que yo no puedo manejar, hay gente que las maneja mejor. Yo frente a mí sé que soy insegura en cosas y a lo mejor extra sensible”, indicó.

Junto a las demás conductoras de "Netas divinas", programa del que forma parte desde 2018 (Foto: Natalia Téllez / Instagram)

La famosa conductora sostuvo que tener momentos con su público ha llegado a ser muy complicado debido a lo difícil que resultan los internautas en redes sociales, especialmente, cuando realizan comentarios en contra de sus padres, hermana o su propia pequeña.

“La exposición siento que nos pone muy vulnerables. Yo de mí, siento de repente que pone en peligro cosas que me importan porque sí, si lo van a ver mis comadres qué lindo, pero luego también lo ve una cul… que le caigo en la punta de los hue…”, enfatizó con coraje Natalia.

La conductora de 37 años no presume por completo a su pequeña hija (Foto: Natalia Téllez / Instagram)

SU RELACIÓN CON ANTONIO ZÁBALA

La famosa también dedicó unos minutos a hablar de su relación con Antonio, pues contó que terminó con él al inicio de su relación debido a la retahíla de inseguridades que tuvo al principio.

“Yo estuve con Antonio y yo lo corté porque tenía como dudas de ciertas cosas, pero para bien o para mal, tuve la necesidad de buscarla, de realmente escarbar para saber cuál era la verdad absoluta de Nat. Porque yo sabía que, si estaba con Antonio, lo que seguía era una familia, porque eso era lo que él quería, estaba hablando y a mí me dio mucho miedo y traté de escapar de eso, traté de cuestionarlo hasta el último segundo”, contó la experta en conducción.