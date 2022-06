Conoce como es la casa donde vive el enemigo de Natanael Cano AQUÍ

¿Cansado de la fama? el conocido rapero Natanael Cano volvió a ser tendencia en redes sociales e internet durante los últimos días, aunque no precisamente por el lanzamiento de una nueva canción o videoclip. Al parecer, al intérprete de “Arriba” le estaría jugando una mala pasada la fama. Conoce más aquí.

El nombre de Natanael Cano ya está entre los artistas y raperos del momento, por eso no resulta extraño que sus seguidores y oyentes se acerquen a pedirle una foto. Sin embargo, el intérprete de “Pacas Verdes” estaría pasando por un momento incómodo por parte de sus propios fanáticos.

Recientemente, la celebridad de 21 años publicó en sus redes sociales una serie de historias en las que indica el malestar generado por los seguidores que le piden una foto o saludos en las calles, manifestando que pueden hacerlo en los escenarios “porque ese es mi trabajo”.

Así reaccionó Natanael Cano ante los pedidos de fotos de sus fanáticos. (Foto: Natanael Cano/ Instagram)

“Mi gente, tal vez es tu cumpleaños y todo, pero yo también tengo 4,599 broncas, negocios y trabajo como para ponerme a darles sus felicitaciones” , publicó Cano junto a diversos emojis de risa.

“Maduren, maduren, es parte del crecimiento mi gente”, agregó el rapero y compositor de temas como “Soy el diablo”, “Brillo” y “Amor tumbado”.

¿NATANAEL CANO ESTÁ CANSADO DE LAS FOTOS?

Lejos de estar conciente de sus mensajes hacia sus fanáticos, siguió incendiando las redes y el ciberespacio posteando su segunda historia en la que deja entrever que la fama no le está sentando bien.

“Si me ves patinando o en la calle mejor no me pidas foto ‘que no las doy’, no por mam…, me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez. Ja ja ja, no funciona así bebés, perdón”, puntualizó el mexicano vía Instagram.

¿Egocentrismo o realidad? lo cierto es que a Cano no le gusta mucho darse un baño de popularidad.

DARDO CONTRA NATANAEL

La ola de críticas ante las publicaciones de Cano no se hicieron esperar. En ese sentido, la usuaria de Twitter JuanaGabrielaJackson escribió en la red social un mensaje de descontento contra el artista de 21 años.

Con un mensaje directo, una internauta le respondió las historias de Cano en Twitter. (Foto: JuanGabrielaJackson/Twitter)