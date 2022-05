La telenovela “Pasión de gavilanes” es una de las producciones más exitosas de toda América Latina. Por ello, es un proyecto que le ha dado mucho reconocimiento a sus actores, quienes hasta el día de hoy son recordados por su participación en la primera parte de aquella ficción. Uno de estos casos es el de la actriz Natasha Klauss, la popular protagonista Sarita Elizondo. Recientemente, la artista ha sorprendido a sus seguidores con la noticia de su futuro matrimonio y, en una reciente transmisión en Instagram, ha contado cómo será su futura unión.

A continuación, entérate de todos los detalles de la futura boda de Natasha Klauss, la recordada Sarita Elizondo en “Pasión de gavilanes”.

LA BODA DE NATASHA KLAUSS

A través de una transmisión en directo en su cuenta de Instagram, la querida actriz colombiana Natasha Klauss reveló que se casará en los próximos días con su pareja, Daniel Gómez. En sus redes sociales, ella confesó que nunca se ha casado y, por ello, está muy feliz de hacerlo con su pareja desde hace casi 2 años.

“Nunca en la vida me he casado. He tenido otras dos parejas a lo largo de mis bastantes añitos, pero nunca he hecho una ceremonia como tal. Es la primera vez que me voy a vestir de blanco”, contó emocionada la artista a todos sus seguidores. Así, la intérprete reveló sentirse muy nerviosa y con muchas expectativas por la futura unión civil que tendrá al lado de Daniel.

Esta será la primera boda de la actriz Natasha Klauss (Foto: Daniel Gómez / Instagram)

La actriz de 46 años también adelantó que no tendrá una ceremonia religiosa, pese a que le habría gustado la idea. Su matrimonio, en cambio, será oficiada por un líder espiritual de su país de origen.

“Va a ser con un ‘mamo’ de la Sierra Nevada. Un ‘mamo’ es como un sacerdote, por así decirlo, de una comunidad indígena que está ubicada en la Sierra Nevada… Es una ceremonia especial”, reveló.

La fecha de la boda

En el directo, Natasha Klauss confirmó que su boda será este viernes 17 de junio. Por ello, se mostró muy nerviosa con el poco tiempo que le quedaba para planificar la ceremonia. De esta manera, bromeó que sería parte de un reto llamado “cómo hacer una boda en 30 días”.

Dónde se casará Natasha Klauss

La artista reveló que su boda se realizará en Colombia, su país de origen.

¿Invitará al elenco de “Pasión de gavilanes”?

En su exposición, Natasha Klauss descartó que el elenco de la popular telenovela asista a su matrimonio. Según aseguró la actriz, ella prefiere que su boda sea mucho más íntima y privada, por lo que sería un inconveniente invitar a mucha más personas que las que conforman su entorno cercano.

“Hacerlo a otro nivel, más grande, y ya compartir con personas que son más tus compañeros de trabajo... Eso requiere otra dinámica diferente. Una boda de ‘ciento y pico’ de personas no es posible, en este momento”, explicó Natasha.

La artista busca que su matrimonio sea un momento íntimo (Foto: Natasha Klauss / Instagram)

QUIÉN ES EL NOVIO

El futuro esposo de Natasha Klauss se llama Daniel Gómez y en Instagram aparece como @elvene10. El novio de la actriz tiene una empresa de desinfección contra el COVID-19 y es así como la colombiana lo conoció, pues contrató los servicios de su ahora prometido para su vivienda. De acuerdo a sus redes sociales, el emprendedor tiene una pequeña hija de una relación anterior.

A través de sus plataformas oficiales, la pareja se muestra muy enamorada y es común ver detalles de ambos en sus redes. Natasha, por ejemplo, acostumbra a compartir instantáneas al lado de su novio, junto a descripciones en las que cuenta lo feliz que está en esta relación.

El empresario, por su parte, también demuestra su afecto públicamente. “Cada día amanezco más enamorado de ti. Gracias a Dios hemos tenido excelentes, buenos y malos momentos. Estos momentos nos han hecho crecer como personas y como pareja, sobre todo los difíciles. En esos momentos sacamos lo mejor de cada uno para ser mejores y mejor pareja. Esperemos que este amor sea perdurable en el tiempo y lleguemos a ser amorosos. Te amo mucho”, fue parte del sentido mensaje que le dedicó Daniel a su prometida hace unos días.

LA PEDIDA DE MATRIMONIO

A finales del 2020, la colombiana sorprendió a todos sus fans con la noticia de su compromiso. Sin dudarlo, la actriz compartió este especial momento en sus redes sociales. De esta manera, a casi dos años de esta propuesta, ambos están a días de convertirse en marido y mujer.