El primer año de vida de Vida Isabelle, fruto del amor entre Raphy Pina y Natti Natasha, tuvo como escenario una fiesta perfecta a la que asistieron amigos y familiares de la pareja. Y es que a pesar de la condena que atraviesa la pareja de la cantante, ambos padres supieron dejar de lado el negativismo para conmemorar el onomástico de su dulce hija.

Lejos de ser una fiesta convencional, la celebración se caracterizó por ser una temática de granja llena de animales de campo como caballos, burros y aves, además de otros requerimientos para festejar el cumpleaños de la pequeña Vida Isabelle.

Eso sí, toda la familia de la cumpleañera logró vestirse de granjeros para poder celebrar su primer año de existencia, además de los bailes, los payasos, animadores y la peculiar decoración de la granja.

“La realidad es que ni recuerdo quién yo era antes de ti, ni me interesa recordarlo, porque ahora me siento completa me siento plena, con solo mirarte los ojitos llenos de vida que me dan transmiten tanto amor”, escribió la cantante Natti Natasha por medio de sus redes sociales.

“Nunca había conocido un amor tan real, TAN GRANDE ! Tengo una muñecota de verdad que me impulsa a ser una mejor yo todos los días y a seguir luchando más que nunca por mi familia y por seguir logrando todo lo que me propongo”, sentenció Natti en alusión a su pequeña Vida.

UN PAPÁ ENAMORADO

El productor puertorriqueño no se quedó atrás y también le dedicó unas líneas a su hija en este día. “Has nacido en un tiempo perfecto. Desde el día 1 que milagrosamente llegaste hemos estado 24 horas unidos a ti, tanto tus padres, hermanos, familiares y ti@s. Eres un ser de esperanza de VIDA. Hoy todos celebramos tu primer añito y nos seguiremos disfrutando todas las etapas con la bendición de DIOS”, puntualizó.





“THE BIG BOSS” ESTUVO PRESENTE

Si bien es cierto que la agasajada se quedó completamente dormida al cabo de unas horas, se notó que la celebración fue todo un éxito, logrando que los invitados festejen y bailen durante gran parte del evento. Uno de ellos fue Daddy Yankee.

El rey del reggaetón, en compañía de su esposa Mireddy Gonzáles, acudió al primer cumpleaños de la pequeña Vida. A lo que Pina agradeció profundamente por estar presente en ésta fecha tan especial.

“No es necesario la sangre para ser familia. ❤️ Gracias por ser quien eres para todos mis seres queridos ! Te Amamos Brother”, dijo.

PERMISO ESPECIAL

Vale recordar que Pina logró acudir al onomástico de su hija tras recibir la aceptación del juez federal Francisco Besosa. Como se sabe, la pareja de Natti Natasha se halla bajo arresto domiciliario tras ser declarado culpable por el delito de posesión ilícita de armas.

En ese sentido, este martes se conocerá el futuro del productor en un tribunal de Puerto Rico, a esperas de su sentencia.