Dirigida por Gabriela Tagliavini con un guion escrito por Jennifer C. Stetson y Paco Farias, “Navidad contigo” (“Christmas with You” en su idioma original) es una comedia romántica navideña de Netflix que sigue a una cantante pop mientras encuentra algo más que inspiración gracias al deseo de una joven fan.

Del mismo modo que Lindsay Lohan regresó a las películas con “Navidad de golpe”, Freddie Prinze Jr., recordado por su participación en “She’s All That”, la franquicia de “Scooby-Doo” y “I Know What You Did Last Summer”, regresa a las comedias románticas con “Christmas With You”

“A pesar de lo nervioso que estaba por volver a hacer películas, no podría haber elegido una película más hermosa o un grupo más perfecto para trabajar. Ellos hicieron que volviera a amar este negocio”, aseguró a Whats on Netflix.

Angelina tocando el piano en la casa de su fan en la película "Navidad contigo" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “NAVIDAD CONTIGO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Navidad contigo”, “sintiendo el agotamiento de su carrera, la estrella del pop Angelina escapa para cumplir el deseo de un joven fanático en la pequeña ciudad de Nueva York, donde no solo encuentra la inspiración para revitalizar su carrera, sino también una oportunidad para encontrar el amor verdadero”.

En una entrevista con Kelly Clarkson en The Kelly Clarkson Show, Aimee García, coprotagonista de la película navideña indicó: “Tiene todas las cosas que amas de la Navidad, como el corazón, el humor y el romance, pero debido a que está narrada desde una perspectiva latina, tiene tequila, tamales y un poco de español. Tuvimos una directora latina, Gabby Tagliavini, y tenemos un productor latino, Herman Torres, y tenemos escritores latinos”.

TRÁILER DE “NAVIDAD CONTIGO”

ACTORES Y PERSONAJES DE “NAVIDAD CONTIGO”

Freddie Prinze Jr.

Aimee García como Angelina

Gabriel Sloyer como Ricardo

Lawrence J. Hughes como Barry

Deja Monique Cruz como Christina

Zenzi Williams como Monique

Elisa Bocanegra como Connie

Grace Dumdaw como Madison

Matthew Grimaldi como Scott Dawkins

Helena Betancourt como Conchi

Sammy Peralta

Zenzi Williams como Monique en la película "Navidad contigo" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “NAVIDAD CONTIGO”?

“Navidad contigo” se estrenará en Netflix el 17 de noviembre de 2022, por lo tanto, para ver la película protagonizada por Freddie Prinze Jr. y Aimee Garcia solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.