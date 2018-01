Nicky Jam: Conoce la nueva serie biográfica que Netflix viene preparando [VIDEO y FOTOS]

Netflix, el líder mundial de televisión por internet, estrenará Nicky Jam: El ganador, una bioserie autorizada basada en la vida y carrera de la superestrella de la música latina. Producida por el estudio Endemol Shine Boomdog, el drama comenzó producción esta semana en Medellín, Colombia, y será protagonizado por el ícono del reguetón. La serie original se estrenará a nivel mundial en Netflix excepto en Estados Unidos, donde lanzará primero por Telemundo. La historia seguirá los altibajos que ha vivido uno de los artistas más prolíficos del género.



“Estoy sumamente emocionado ya que hemos comenzado la producción de mi serie biográfica Nicky Jam: El ganador, la cual podrá ser vista por personas alrededor del mundo en Netflix”, dijo el artista doble platino. “Es algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo, así que gracias a todos aquellos que me han apoyado y que han trabajado para hacer realidad mi sueño”.



Nicky Jam: El ganador contará la historia de vida del galardonado Nicky Jam, un cantante y compositor que se ha convertido en un fenómeno de la música mundial. Desde su humilde comienzo en Boston, pasando por su problemática vida en las calles, hasta convertirse en el rey de uno de los géneros de música más populares, esta no es solo la vida de Nicky Jam, sino también la historia misma del reguetón. La estrella ha recibido algunos de los premios más prestigiosos en la industria, ha llenado estadios, ha ganado la admiración de sus colegas y se ha convertido en uno de los principales exponentes de la música urbana.



Compuesta de 13 episodios, la serie biográfica será dirigida por el aclamado director de películas y videos musicales Jessy Terrero.



La filmación comenzó en Colombia el 15 de enero y continuará en locaciones de México, Puerto Rico y Nueva York. En Estados Unidos, la serie estará disponible en Netflix después de su transmisión por Telemundo.



