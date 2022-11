QUÉ PASOOOO. La modelo venezolana Génesis Aleska está en boca de todo el mundo luego que se difundiera videos de ella junto a una mujer en un supuesto acto de brujería para que el reguetonero Nicky Jam vuelva a sus brazos. Las imágenes se han viralizado y hasta el mismo artista se ha pronunciado.

En la grabación de este acto de hechizo se observa a Génesis en una videollamada revelándole a una supuesta ‘bruja’ detalles de lo que fue su relación con el cantante y que quiere hacer de todo para recuperarlo.

“ Que Nick Rivera Caminero no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo . Que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, que necesite buscarme, que solo tenga ojos para mí, solo piense en mí y en nadie más, que solo se le levante el miembro conmigo”, fueron algunos de sus pedidos.

Además, en otro momento, la modelo asegura que Nicky necesita publicidad y que incluso no es bueno teniendo relación sexuales, pues tuvo que enseñarle.

“ Ayúdame, por favor, a recuperar a Nicky para que me ayude a tener protección , estabilidad y que sea el mismo Nicky que se enamoró de mí al principio”, agregó.

NICKY JAM RESPONDE A BRUJERÍA DE SU EXNOVIA

El cantante Nicky Jam tomó con humor los videos de su expareja Génesis junto a una hechicera y no desaprovechó la oportunidad de lanzar un sarcástico comentario en su cuenta de Instagram.

“ Yo viendo los mensajes de brujería en el DM, jaja. Dios es todo ”, escribió.

