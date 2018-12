Nicola Porcella es un papá engreidor | FOTOS | ENTREVISTA

Adriano, su único hijo, es quien le hace pisar tierra. Aunque como todo ser humano comete errores, Nicola Porcella asegura que le hace entender a su primogénito que lo más importante es salir del hoyo y seguir luchando. Por Adriano es que Nicola se convirtió en ‘Niconoel’ y le regaló a su engreído un viaje a Disney.



¿Eres papá engreidor?

Sí, mucho, demasiado. Trato de engreírlo en todo, que está mal, pero uno trata de darle a su hijo todo lo que no tuvo.



¿La lista de regalos de tu hijo es parecida a la que hizo el hijo de Jefferson Farfán?

Igualita. Una lista así de larga. Pero ya le expliqué que el regalo más especial es el viaje que vamos a hacer a Disney (Estados Unidos).



Qué lindo destino...

Sí, estamos muy emocionados. Nunca pensé que a mis 30 años iba a poder invitar a toda mi familia a ese viaje. Es merecido para mi hijo, para mi familia, que siempre me han apoyado. Ellos se merecen lo mejor.

¿Qué mensaje le das a tu hijo en estas fechas?

Que los únicos que estarán siempre a su lado será su familia.



¿Adriano es tu cable a tierra?

Él es mi mundo. No sé qué sería de mí si no tuviera a Adriano. Todo el mundo sabe que tengo un carácter difícil, soy complicado, pero él ha sido quien me puso los pies en la tierra.



Tratas de darle el mejor ejemplo...

Lo que le explico a él es que llegué a la televisión muy joven, de la noche a la mañana comencé a ganar buena plata, empecé a ser conocido. El Nicola de ahora es más tranquilo, más calmado, más maduro, más centrado. Y es lo que quiero que entienda él. Uno va a tener errores en la vida, tendrá altibajos, pero la idea es salir hacia arriba y seguir luchando. Le digo que es difícil, porque una mala acción mía tapa cien buenas. Soy un ser humano como todos, respiro, quiero salir, me enamoro.

Hablando de amor, este 2019 lo recibirás soltero...

Sí. Soltero, soltero. Es lo que me toca. No tengo ganas de salir con nadie. Estoy disfrutando de muchas cosas que no pude disfrutar antes.



Como el viaje que harás a Disney...

Es un viaje familiar, quisiera uno de soltero ja, ja, ja.



Y a ese viaje irá Francesca, la mamá de tu hijo. Es importante que tengan una buena relación...

Es una de mis mejores amigas. Le tengo mucho respeto, porque tuvo a Adriano a muy corta edad y siempre puso primero a mi hijo. Es una mujer trabajadora y se preocupa por mí, de la misma forma que yo por ella. Obviamente, en el viaje ella dormirá con mi mamá. En el otro cuarto duermo con mi hijo y mi hermano.

Ahora eres uno de los solteros más codiciados de la farándula peruana...

Eso es algo de lo que me di cuenta recientemente. Empecé a salir y me dije: ‘asu mare, en verdad tenía jale’.



¿Buscas algún requisito en especial?

No. Lo único que busco es que me quieran, también a mi hijo, que me respeten, que sea yo lo primero en su vida, lo principal.



¿Qué le pedirás al 2019?

Tranquilidad y trabajo. Además, salud para mi familia. Eso es lo más importante. Lo más importante es la unión familiar y el deseo de estar juntos, comiendo panetón y pavo. Todo esto es un regalo de Dios.





