Después de pasar todos estos años evitando referirse diversos tratamientos estéticos a los que se ha sometido, Ninel Conde sorprendió a sus seguidores tras admitir que se había hecho diversas cirugías y hasta se animó a dar algunos consejos.

A través de sus historias de Instagram, la actriz y cantante mexicana confesó por primera vez que se hizo diversas cirugías plásticas para mejorar su aspecto físico, pero no demasiadas como algunos señalan.

“Hola mis hermosos y hermosas. Bueno, pues les cuento… Ya saben que a mi pues siempre ha sido el tabú de qué si me he hecho cirugías, que si muchísimas… Claro, si me he hecho mis arreglitos, pero no tantos como piensan”, comentó la intérprete de ‘Bombón asesino’.

La recordada actriz de la telenovela “Rebelde” también se animó a darle algunos tips a sus fanáticos sobre qué tratamientos y a qué especialistas acudir, sin embargo, estos han desatado todo tipo de comentarios.

“Me han preguntado muchísimo que les recomiende doctores especializados en ciertas áreas. Así que me he dado a la tarea de investigar y checar las mejores opciones en donde voy. (…) Les voy a estar mandando e informando de las mejores opciones de doctores”, sostuvo la actriz.

Ninel Conde no se pronuncia sobre fuga de su pareja

Cabe recordar que Ninel Conde continúa envuelta en el ojo de la tormenta luego que su pareja, Larry Ramos, se diera a la fuga tras violar el arresto domiciliario que cumplía en Miami, Estados Unidos luego de ser capturado por el FBI.

