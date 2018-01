Ninel Conde publicó sus fotos desnuda para que la dejen de chantajear

La actriz y cantante mexicana Ninel Conde no se dejó intimidar por extorsionadores que querían exponer una foto desnuda suya en redes sociales y ella misma compartió la imagen en su cuenta de Twitter.



La fotografía en Twitter muestra en ‘topless’ a Ninel Conde, quien aseguró que la imagen era para fines médicos.



Con esta imagen en Twitter, Ninel Conde boicoteó las intenciones de un desconocido que le pedía dinero para no hacer circular la imagen desnuda en las redes sociales.



“Di no a la extorsión. Aquí mismo expongo esto antes que quieran seguir intentando lucrar con la imagen de una figura pública. Nada tiene de malo una imagen de referencia para mi nutrióloga. Aquí la dejo primero yo”, escribió Ninel Conde en la foto de Twitter.



El 'tuit' de Ninel Conde. El 'tuit' de Ninel Conde.

Aunque Ninel Conde posteó la foto en su cuenta de Twitter, se desconoce si la actriz presentó una denuncia formal, pues al parecer estaría involucrado su expareja.



No es la primera vez que Ninel Conde se encuentra en esta situación, ya en noviembre de 2013, la cantante tuvo que publicar una foto en su cuenta de Twitter donde aparece recostada en la cama con la que también quisieron extorsionarla.



Esta denuncia de Ninel Conde se suman a la que hizo su exasistente, quien contó que cuando la cantante estuvo embarazada consumía drogas, sin embargo, la actriz desmintió este hecho aduciendo que era un complot organizado por su expareja.

