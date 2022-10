Suele ocurrir a menudo, pero no debería ser así: que los hijos paguen por los pecados de los padres Eso es lo que viene ocurriendo con Emmanuel, el hijo de la cantante Ninel Conde y su expareja Giovanni Medina, quienes andan en un litigio judicial. Tal es el conflicto en el que andan que la artista no podrá estar al lado de su retoño en su venidero cumpleaños.

La también actriz, natural de Toluca de Lerdo, México ha tenido más de un compromiso formal y fruto de ello tiene dos hijos: Sofía, una señorita ya de 25 años y cuyo padre es el actor mexicano Ari Telch, y el niño en mención, perjudicado por este nuevo incidente que tiene como protagonista a su madre.

Ninel Conde, en diálogo con diversos medios de espectáculo, señaló que el padre de su menor hijo -que cumplirá en breve 8 años- le pone trabas para verlo.

Emmanuel junto a su padre Giovanni Medina (Foto: Giovanni Medina / Instagram)

¿POR QUÉ NINEL CONDE NO PODRÁ VER A SU HIJO EN SU CUMPLEAÑOS?

En dicha comparecencia ante la prensa, la intérprete musical señaló que por disposición de su otrora pareja, Giovanni Medina, no puede compartir tiempo con su pequeño y por esa misma razón estará ausente en el siguiente cumpleaños de este .

“De su cumpleaños ni hablamos. Ya van dos años que no me dejan verlo y ahorita (tampoco). Que digo, es algo muy difícil, muy doloroso”, expresó.

La cantante de “El bombón asesino” afirmó también que hay muchas irregularidades en los procedimientos legales que tiene con Medina para poder ver a su retoño. “Se supone que hoy es la convivencia con Emmanuel, ojalá y no me salgan con que no estuve porque la pedí para ayer y nunca me contestaron, y ya me quedé sin verlo otra vez. Ya van dos meses que no puedo verlo. Cada vez se rompe más el vínculo y no veo la disposición para que pueda ver al niño”, explicó.

Seguidamente, la celeb detalló los incovenientes que ha tenido para poder visitar a Emmanuel. “Solicité el cambio para ver a mi hijo ayer, desde hace como 15, 20 días; para verlo ayer en lugar de hoy, el juez se tardó en contestar y dijo que le iba a dar vista a la contraparte (Giovanni Medina), y la contraparte nunca contestó. Ya lloré, pataleé, pero ¿qué hago?”, continuó.

“El juez está muy parcial y se va a meter una recusación porque ya es muy evidente. Le piden que el niño salga del país y ni me pide mi visto bueno, solamente me avisan y yo pido un cambio de día para ver al niño, y le dicen al papá para ver qué opina. El papá parece que hasta el día de hoy no ha contestado”, aseveró.

EL MENSAJE DE NINEL CONDE A SU HIJO POR SU CUMPLEAÑOS

Dando por sentado que no podrá verlo, Conde aprovechó las cámaras de televisión para enviarle un sentido mensaje a su hijo.

“Te amo hijo, vas a crecer y siempre estaré aquí para ti, siempre. El día que quieras y sepas que mamá ha estado siempre. Aquí voy a estar. Te amo mi amor”, mencionó. “¡Feliz cumpleaños Emmanuel, te amo!”, sentenció.