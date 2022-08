La cantante de cumbia y género grupero Ninel Conde es reconocida en la industria del entretenimiento mexicano no solo por su talento y varios éxitos, sino por su polémica vida amorosa. La cantante y actriz de 45 años ha dado qué hablar dentro y fuera del escenario: sus tres matrimonios así lo afirman. Precisamente ahora último se refirió a su más reciente compromiso: Larry Ramos.

La artista, natural de Toluca de Lerdo, México, tiene una dilatada vida artística, casi la misma que ha experimentado en el amor. Comenzó su carrera en 1995 y dos años después dio a luz al primer de sus dos hijos: Sofía, fruto de matrimonio con el actor azteca Ari Telch.

Su segundo casamiento llegaría una década más tarde. En diciembre de 2007 se casó con el empresario Juan Zepeda, en una ceremonia en el puerto de Acapulco; sin embargo casi seis años más tarde, en septiembre de 2013, acabaron divorciándose.

La cantante junto a su ahora exesposo (Foto: @rbd_eslovaquia_world / Instagram)

¿QUÉ DIJO NINEL CONDE DE SU EXESPOSO LARRY RAMOS?

Al poco tiempo de separarse, Ninel Conde conoció a otro empresario, esta vez de nombre Giovanni Medina, con quien tuvo su segundo hijo (2014) y por el que ahora se encuentra en una disputa legal por la tenencia de Emmanuel.

No obstante, la celebs siguió buscando el amor y en febrero de 2020 se puso de novia con el empresario colombiano Larry Ramos, con quien se casaría a los pocos meses: en octubre de ese año. Sin embargo, a inicios del 2021 las denuncias contra el sudamericano por ser un presunto estafador empezaron a intranquilizar a la pareja.

Ramos decidió primero huir al llamado de la justicia y luego terminó fugándose mientras se encontraba en arresto domiciliario. Tras esa nefasta experiencia, Ninel asegura que ha aprendido a ser más cauta y celosa con las personas con las que se relaciona.

“¿Tengo miedo al amor tras lo pasado con Larry Ramos? No, no, miedo no (tengo al amor). Precaución, nada más” , aseveró Conde, quien para reafirmar su idea agregó: “La burra no era arisca, la hicieron”.

Cuando se casaron en 2020 (Foto: Revista People en español)

¿QUÉ MENSAJE LE DIO NINEL CONDE A JENNIFER LOPEZ TRAS CASARSE CON BEN AFFLECK?

De otro lado, la intérprete fue interrogada por su opinión respecto a doble boda que realizaron Jennifer Lopez y Ben Affleck. Conde, admiradora de “JLo”, saludó su decisión y se declaró fan del actor.

“Si estás convencida con el mismo, qué te importa. Con Ben Affleck me casaba no dos, sino cinco (veces). ‘JLo’ cásate las veces que quieras, tú puedes hacer lo que quieras”, bromeó.