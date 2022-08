¡Siguen las revelaciones! La vedette Niurka Marcos sigue generando portadas y titulares en los medios. Resulta que confesó hace poco que su hijo Emilio Osorio, fruto de su relación con Juan Osorio, fue una víctima constante de buylling por el trabajo que realizó su madre durante su apogeo como artista en la televisión mexicana. Entérate más aquí.

Aunque la querida Niurka siempre se ha visto como una mujer dura, de carácter y armas tomar, tampoco se puede negar su trayectoria en el mundo artístico a sus 54 años de edad. De hecho, la cubana logró colaborar y ser portada para la prestigiosa revista “Playboy” a mediados del 2014.

Lastimosamente, no todo ha sido color de rosa para la vedette. Resulta que su hijo Emilio reveló durante el programa “El minuto que cambió mi destino” que fue el blanco de burlas, críticas insultos y hasta agresiones verbales por parte de sus compañeros de colegio por las candentes fotografías de Niurka en paños menores.

La actriz y cantante cubana, Niurka Marcos, que radica en México posó por segunda vez para Playboy en el 2014. (Foto: PlayBoy)

Como era de esperarse, esto le afectó en demasía a Emilio, quien no supo responder debido a que apenas tenía 13 años de edad.

“Mis respuestas Gustavo eran ridículas porque, me llegaban con ofensas y yo lo que les decía: ‘es que gracias a esto estoy comiendo’, que eran las respuestas que yo sabía de mi mamá”, reveló el retoño de Niurka.

En esa línea, Emilio también contó demás etapas de su vida adolescente, indicando que ser hijo de Niurka no era fácil, pues sus amigos solían divulgar los desnudos y demás obras de artes de su madre que se encontraba en su sala de estar.

“Cuando llega el chavo y se hace la bolita yo le dije: ‘Chance tiene cuadros así porque está orgullosa de su cuerpo y porque está feliz de estar así y chance los que están a tu alrededor, no le dije ‘tu mamá’, porque nunca me meto con las mamás, pero los que están a tu alrededor por no tener ese cuerpo se sienten avergonzados’. Esa fue mi forma de defenderme”, fue lo que dijo Emilio.