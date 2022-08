Niurka Marcos fue nuevamente el centro de todas las miradas a raíz de la filtración de unos polémicos audios en donde se le oye a la cubana hablar mal de sus tres hijos. A raíz de esas palabras, la exparticipante de “La casa de los famosos 2″ tuvo que salir a aclarar sus palabras y aseguró que fueron sacadas de contexto y con mal intención.

Al momento de hacer su descargo, la actriz y cantante también afirmó que más allá de que la persona que filtró lo hizo con la clara intención de dañarla, la relación con Emilio, Romina y Kiko, sus tres hijos adultos, continúa sólida y unida.

“Yo me imagino que la persona que filtró esos audios definitivamente es familia. Qué pena, qué lástima porque no logró su cometido” , señaló la exesposa de Juan Osorio, reconocido productor de Televisa. No obstante, ello no fue impedimento para que sus hijos, particularmente su hija Romina, se exprese sobre el asunto.

Madre e hija suelen compartir varios de sus momentos en redes (Foto: Romina Marcos / Instagram)

¿QUÉ DIJO ROMINA TRAS LOS AUDIOS FILTRADOS DE SU MAMÁ, NIURKA MARCOS?

En un primer momento, la también actriz y cantante -siguiendo los pasos de su madre, Niurka Marcos- expresó su molestia por la difusión de estos audios a través de unas historias en su Instagram; horas más tarde dio un mensaje en conjunto con su progenitora en el que aseguraban que la relación madre-hijo estaba más fuerte que nunca.

“Me da tristeza que existan programas que lo único que hacen es generar odio, incluso entre familiares, les arde ver a la gente feliz. Qué asco que exista gente así, que tenga que fijarse en la vida de los demás e inventar cosas para ser más vistos y escuchados”, fue lo que escribió Romina.

“Sí escuché el audio de mi mami y eso fue hace muchos años, la gente no tiene ni idea de todo lo que nosotros como familia hemos pasado para hoy ser más fuertes, amarnos más, aceptarnos, respetarnos. La gente allá afuera lo único que quiere ver es que las familias se odien, se griten, se peleen, pero nosotros no vamos a hacer eso”, expresó la segunda hija de Marcos.

EL SORPRENDENTE VIDEO ROMINA TRAS LOS AUDIOS FILTRADOS DE SU MAMÁ, NIURKA MARCOS

Luego de todo el revuelo que se generó por los dichos de la celebs, Romina Marcos se exhibió en las playas de Zipolite, en Oaxaca, México, con un diminuto bikini que mostraba sus curvas . Así quedó registrado en el video que subió a TikTok la propia joven de 27 años.

La publicación en esta red social, en donde Romina cuenta con más de 3 millones de seguidores, rápidamente se hizo tendencia y sus seguidores le dejaron su cariño con comentarios como “Qué bonita”, “Complementas el paisaje hermoso”, “Eres única y natural”, “Una sirena preciosa”, “Hermoso lugar y hermosa tú”, “Te ves muy linda”.