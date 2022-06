La cubana Niurka Marcos dejó “La casa de los famosos” 2 en medio de la polémica por su accidentada salida pero precisamente no deja de hacer revuelo. Esta vez la artista, que fue invitada al programa Sale el sol, donde Mauricio Islas estaba de presentador invitado, soltó una nueva “bomba” que cayó justamente sobre Islas.

Niurka salió del reality de Telemundo luego de que el público votase para que se fuera, sus actitudes y acciones polémicas contra Laura Bozzo e Ivonne Montero fueron determinantes para que los seguidores del programa decidan que la exesposa de Juan Osorio deje la competencia.

Terminada su participación, la otrora vedette ha asistido a varios programa/magazine y el último fue Sale el sol. Allí protagonizó un impactante momento cuando reveló un secreto que nadie sabía.

La artista junto a Juan Soler y Mauricio Islas (Foto: Niurka Marcos / Instagram)

NIURKA MARCOS REVELÓ QUE SE ACOSTÓ CON MAURICIO ISLAS

En el programa, empezaron a compartir algunas imágenes de las fotonovelas en el que Niurka y Mauricio Islas -celebs de México- habían participado, y cuando mostraron una imagen donde ellos salen juntos como pareja, la cubana soltó la noticia.

“Fue tan lindo porque en esa época… él no lo va a decir nunca, pero yo sí lo voy a decir. Él no lo va a decir porque él es un caballero y los caballeros no tienen memoria… pero él y yo quimbamos (nos acostábamos)”, expresó Niurka.

Los panelistas del programa se sorprendieron mientras Islas solo atinó a quedarse callado y esbozar una sonrisa. Enseguida, Marcos aclaró que eso ocurrió “cuando éramos unos jovencitos, no pintábamos canas” .

NIURKA MARCOS NO ENTIENDE A MAFE WALKER, LA MÉDIUM QUE HABLA IDIOMA ALIENÍGENA

En otra secuencia del programa le mostraron a Niurka los videos de Mafe Walker, la chica que dice hablar el idioma alienígena. “El problema es que necesito que alguien me traduzca” , afirmó la cubana mientras se reía.

Ante ello, Mauricio Islas procedió a explicar el contenido que realiza Mafe Walker y el motivo del porqué se volvió viral, a lo que la actriz replicó: “Yo no sé, ustedes, pero a mí me da mucha ansiedad, yo necesito que alguien me traduzca. Como que me quedo a medio palo”.