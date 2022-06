La temporada 2 de “La casa de los famosos” sigue dejando perlas que vienen siendo la comidilla de todos en las redes sociales. Esta vez nuevamente Niurka Marcos y Laura Bozzo volvieron a protagonizar una escena que dejó preocupados, especialmente a los seguidores de la presentadora peruana, pues la vedette cubana afirmó que le estaba realizando una brujería en beneficio de ella.

“La casa de los famosos” 2 va por su cuarta semana y tanto Niurka como Bozzo han logrado salir airosas en estas primeras semanas de competencia. Y precisamente con la finalidad de seguir en racha es que la exesposa de Juan Osorio es capaz de todo.

La artista cubana y la conductora peruana, es sabido, han tenido peleas y diferencias en el pasado pero desde que están conviviendo en la casa de las estrellas parece que han hecho un cese al fuego y se llevan de mejor manera. Fue así que ocurrió el incidente que contaremos a continuación.

La cubana cumplirá 55 años en noviembre próximo (Foto: Niurka Marcos / Instagram)

NIURKA MARCOS LE DIJO A LAURA BOZZO QUE LE HARÍA BRUJERÍA PARA AYUDARLA

La conductora de talk show se encontraba charlando con otro integrante de “La casa de los famosos” mientras Niurka le arreglaba el cabello. Fue en ese momento que la centroamericana le advirtió a la sudamericana que le realizaría una brujería para ayudarla.

“Te voy a hacer un ‘jujujaja’ ahorita. Como dicen por ahí, urbanamente, una brujería”, indicó Niurka mientras le aplicaba su saliva en el cuello, como parte del ritual. ”Ah no, brujería no. No”, replicó inmediatamente Bozzo.

“¡Cállate que te va a convenir!”, le respondió Niurka. “Tú has visto desde que entre acá digo ‘Voy a ganar’. La palabra es un templo para bien o para mal, decretas. Y a partir de ahora vas a repetir, cada vez que te dominen: ‘Yo no puedo salir porque soy el bufón, el comodín de la casa, la alegría’. El público te va a salvar porque la casa en vez de escupirte, te va a chupar. No puedes salir porque se tiene que corregir la cabeza loca que tú tienes”, señaló la también actriz.

NIURKA MARCOS ES CREYENTE DE LA BRUJERÍA

La polémica vedette y cantante cubana es declarada creyente de la brujería. En distintas ocasiones Niurka ha contado en entrevistas que cree en la brujería y que hay personas, en especial a las que no les cae bien, a las que les ha hecho este tipo de rituales.

Hasta el momento no hay pruebas de que esos actos tengan un efecto real en las personas a las que Niurka les haya aplicado, pero los simpatizantes de Laura Bozzo ya andan pendientes.