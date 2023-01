En varias películas o series, al margen del género que sean, hay escenas donde los personajes deben aparecer completamente desnudos; si bien, varios actores acceden sin ningún inconveniente, pues consideran que es parte de su trabajo, otros se niegan rotundamente, por lo que la producción busca dobles de cuerpo para que los reemplacen. Sí, así como leíste, si pensabas que habías logrado ver a tus famosos tal como vinieron al mundo en algún filme, lamentamos decirte que no fue así. A continuación, te mencionamos quiénes fueron los histriones que “nos engañaron”.

Antes te precisamos que un doble de cuerpo es alguien que es llamado a realizar escenas donde muestra parte del cuerpo que tanto el actor o la actriz no quieren mostrar; por lo que es común en escenas de desnudos. Las tomas se hacen cuidando que el rostro no sea visible para que pueda ser sustituido en la trama.

KIT HARINGTON EN “GAME OF THRONES”

Jon Snow e Ygritte tienen una gran conexión en "Game of thrones", que los lleva a tener intimidad (Foto: HBO)

Cómo olvidar a Kit Harington en su papel de Jon Snow en la serie “Game of Thrones” (“Juego de tronos”, en español), donde lo vimos luchar en durísimas batallas, pero también en algunas escenas sexuales, una de ellas fue en la temporada tres junto a Ygritte (Rose Leslie), con quien tuvo intimidad dentro de una cueva, dejándose llevar por la pasión.

Aunque pensábamos que habíamos visto al actor tal como llegó al mundo, él mismo reveló que para aquella escena se usó un doble de cuerpo. Según precisó en una entrevista con GQ en 2014, se requirió de otra persona para que lo reemplace porque en aquel entonces tenía el tobillo roto, situación que lo dejó imposibilitado de cumplir su trabajo en las grabaciones. Si bien, en esa ocasión no pudo hacer todo lo que correspondía a su personaje, sí lo hizo en la temporada siete junto a Daenerys (Emilia Clarke).

MILA KUNIS EN “FRIENDS WITH BENEFITS”

En "Amigos con beneficios", Mila Kunis no quiso mostrar su cuerpo (Foto: Screen Gems / Castle Rock Entertainment)

Mila Kunis interpretó a Jamie Rellis en “Friends With Benefits” (“Amigos con beneficios”, en español) al lado de Justin Timberlake. Tal como lo indica el nombre de la película, los jóvenes deciden agregar a su amistad el sexo porque están seguros de que no les traerá complicaciones; debido a ello, los actores tuvieron que grabar varias escenas teniendo intimidad.

Aunque el también cantante no tuvo ningún inconveniente en mostrarse desnudo, la actriz no opinó lo mismo y usó un doble de cuerpo. “Mostré los senos laterales y pensé que no podía revelar todo de una vez. Tengo que dejarlo todo en pequeños pedazos aquí y allá”, dijo al programa de radio de Ryan Seacrest en 2011.

DAKOTA JOHNSON Y JAMIE DORNAN EN “FIFTY SHADES OF GREY”

Los protagonistas de "Cincuenta sombras de Grey" optaron por recurrir a dobles de cuerpo (Foto: Focus Features)

Tanto Dakota Johnson y Jamie Dornan, protagonistas de “Fifty shades of Grey” (“Cincuenta sombras de Grey”, en español), tuvieron que recurrir a dobles de cuerpo para las escenas íntimas de la película, que como sabemos tiene una trama con alto contenido sensual.

Por ejemplo, las escenas sexuales del actor, quien dio vida a Christian Trevelyan Grey, fueron reemplazadas por su doble de cuerpo el momento en el que no se veía el rostro de su personaje; mientras que la actriz tuvo que recurrir a su reemplazo porque al tener varios tatuajes no coincidía con las características físicas de Anastasia Rose Steele, algo que se hubiera evidenciado al momento de la intimidad.

KEIRA KNIGHTLEY EN “THE AFTERMATH”

Keira Knightley contó la poderosa razón por la que no quiso hacer un desudo en "The aftermath" (Foto: Fox Searchlight Pictures)

Keira Knightley decidió no hacer escenas de desnudos en “The aftermath”. Pese a que en años anteriores, en otras producciones, ella no tenía inconvenientes en mostrarse tal y como vino al mundo, esto cambió radicalmente. ¿A qué se debió?

En entrevista con The Times señaló que desde el momento que se convirtió en madre, en 2015, optó por recurrir a dobles de cuerpo: “Antes me sentía cómoda con más desnudez que ahora. He tenido un hijo, estoy en mis treintas, estoy muy contenta con mi cuerpo, pero ya no siento que necesite sacarlo tanto”.

EMILE HIRSCH EN “THE GIRL NEXT DOOR”

Aunque el actor Emile Hirsch hubiera querido hacer las escenas íntimas en "The Girl Next Door", hubo una razón que se la impidió (Foto: Regency Enterprises / New Regency Productions)

Si viste “The Girl Next Door”, en 2004, la película en la que Matthew Kidman, un estudiante de secundaria se enamora de su vecina, quien es una estrella de películas para adultos, sin duda recuerdas las escenas que llegan a tener ambos personajes. Pero hay algo que pocos sabían, que el actor que dio vida al muchacho, Emile Hirsch, no pudo actuar al momento de la intimidad porque era menor de edad en aquel entonces.

Así lo dio a conocer el mismo histrión a IGN: “tenía 17 años, así que tuvieron que usar un doble de cuerpo, pero sí me habría desnudado o lo que sea”.