Han pasado 24 años desde que se estrenó “Yo soy Betty, la fea”, la telenovela colombiana que batió récord de sintonía en diferentes partes del mundo, ya que fue emitida en más de 180 países y doblada a 25 idiomas. Si bien, la historia gira en torno a Beatriz Pinzón, una mujer poco atractiva, pero muy inteligente, hay otros personajes que aparecen en la trama, que con sus ocurrencias nos sacaron más de una sonrisa. Cómo olvidar al ‘Cuartel de las feas’, conformada por las mujeres que trabajaban en Ecomoda; entre ellas se encontraba Aura María, la recepcionista de la empresa. Su papel fue interpretado por la actriz Estefanía Gómez.

En la serie de RCN Televisión, esta joven era la más liberal de todas sus compañeras, pues le gustaba recibir atenciones de los hombres y salir de fiesta, algo que le ocasionaba problemas, pues descuidaba la crianza de su hijo Jimmy. No solo ello, se había convertido en el interés amoroso de Fredy, el mensajero de la empresa, quien no dudaba en apoyarla cuando llegaba tarde a su centro de labores o en lo que requiriera, aunque ella no quería algo serio con él.

En la telenovela, que se estrenó el 25 de octubre de 1999, Aura María lucía una cabellera castaña esponjada con ondas, y la mayoría de las veces llevaba una media cola; si la recuerdas claramente en el rol que interpretó, ¡agárrate!, pues el nuevo look que tiene actualmente la hace ver irreconocible. A continuación, te mostramos cómo se ve.

Cuando Aura María estaba conversando con Fredy en "Yo soy Betty, la fea" (Foto: RCN Televisión)

¿CÓMO LUCE ACTUALMENTE ESTEFANÍA GÓMEZ?

Atrás quedó el cabello largo con ondas que lucía la recepcionista de “Yo soy Betty, la fea”, ahora Estefanía Gómez optó por un look totalmente distinto: un corte asimétrico que consiste en llevar el cabello más corto en la parte trasera y más largo por delante, el cual tiene como ventaja aligerar la masa capilar y de dar volumen en la raíz y en los laterales.

No solo ello, pues Stefanía, como algunos la acreditan, ha cambiado varias veces el color de su cabellera, así pues en redes sociales la vemos con rubio platinado, castaño, rojizo, naranja y hasta rosa. A pesar de que ha jugado con diferentes variedades, todos le quedan de maravilla.

Los distintos colores que se ha teñido el cabello la hacen ver espectacular (Foto: Estefanía Gómez / Instagram)

En junio del 2020, la colombiana de 46 años había señalado al programa “Lo sé todo” que “detrás de un corte o detrás de todo lo visual; hay un trasfondo”, dando a entender que buscaba cambios radicales en su vida tras algunas experiencias.

Incluso llegó a asegurar que si en su casa hubiese tenido una máquina para rasurarse la cabeza, lo hubiera hecho.

Desde hace más de dos décadas, ella es una mujer muy atractiva (Foto: Estefanía Gómez / Instagram)

PERO NO SALMENTE SU LOOK HA CAMBIADO

Stefanía Gómez dejó atrás los malos hábitos alimenticios y ahora se alimenta de manera saludable, algo que acompaña con la estricta rutina de ejercicios que practica. Algo que se puede apreciar en sus publicaciones de redes sociales, donde luce una figura bien trabajada.

Si bien, cuando la actriz dio vida a Aura María en “Yo soy Betty, la fea” tenía 23 años y también destacaba por su belleza, con la nueva vida saludable que tiene en la actualidad, ha destacado muchos de sus atributos. Lo importante es que ella se sienta bien consigo misma.

Practica mucho ejercicio para mantener su figura (Foto: Estefanía Gómez / Instagram)

Cabe señalar que tiene una hija llamada Gina Montoya, de la que no se sabe mucho de su padre. Ella es muy activa en redes sociales y varios señalaban que es muy parecida a su madre.