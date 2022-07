Durante su romance, Belinda y Christian Nodal fueron de las parejas más populares entre las diversas ‘celebs’ de México. Los cantantes daban muestra de su amor a través de las redes sociales, desde donde anunciaron su compromiso y se mostraban, aparentemente, felices.

No obstante, todo acabó en febrero del 2022, cuando el mexicano hizo pública su ruptura con la artista y, tiempo después, filtró algunos mensajes privados que habrían intentado dejarla mal parada.

Actualmente, ambos viven sus vidas por separado. El cantante ha sido relacionado con su colega argentina Cazzu y la artista, aún no ha oficializado ninguna relación. Sin embargo, en los últimos días, algunos cibernautas han especulado sobre algunos sentimientos que aún guardaría la actriz de “Bienvenidos a Edén” por el intérprete de “Adiós amor”.

A continuación, descubre si Belinda aún no supera su ruptura con Christian Nodal. Esto, debido a un cartel promocional que publicó en sus redes sociales y que la delataría.

¿POR QUÉ SE PIENSA QUE BELINDA AÚN NO HABRÍA SUPERADO A CHRISTIAN NODAL?

Tras su separación con Christian Nodal, Belinda ha preferido mostrarse bastante reservada sobre su ruptura. Sin embargo, como es habitual para diversos artistas, todo parece indicar que ha escogido la música como medio para transmitir algunos de sus pesares amorosos.

Así, la cantante se encuentra promocionando el sencillo “Las 12″, canción que grabó a dúo con Ana Mena. De esta manera, la intérprete compartió, a través de sus historias de Instagram, una publicación de Spotify España. Para algunos usuarios de las redes sociales, ella habría confirmado así que no supera aún el término de su relación con Nodal, debido al texto difundido.

“Dos artistas de voz irrepetible y el corazón roto luchan contra el dolor de una ruptura que no querían. Sus historias se basan en la búsqueda de respuestas a una pregunta: ‘¿A quién llamo cuando lleguen las 12?”, se lee en la imagen promocional.

¿Belinda habría confesado que ‘no quería’ terminar su relación con Nodal o todo se trata de una mera especulación para promocionar el nuevo tema de las cantantes? Hasta el momento, solo la artista y su círculo cercano lo saben.

La cantante compartió la publicación de Spotify España (Foto: Belinda / Captura de Instagram)

¿QUÉ DICE LA CANCIÓN DE BELINDA Y ANA MENA?

“Las 12″, la canción de Belinda y la española Ana Mena se estrenó el pasado 16 de junio y ya supera las 4 millones de reproducciones en la plataforma de videos YouTube. Tal como se adelantaba en sus textos promocionales, aborda la inquietud de dos jóvenes que se enfrentan a la nostalgia de una relación pasada.

”Tú y yo frente al mar. ¿Te acuerdas de mí?, ¿dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte. De que vuelvas otra vez a quererme. Fue tan mágico, melancólico. Tan nostálgico, tan ilógico. Volver a perderte, quisiera volverme. Y otra noche yo en tus brazos perderme. Bailando como tú y yo. Si nadie puede hacerlo como tú y yo. Y nadie como tú me conoce, yo no sé. ¿A quién llamo cuando lleguen las 12?”, se escucha en la primera parte de la canción.

“Solo duermo pa’ verte, pa’ soñarte un poquito. Cómo extraño tu boca y eso’ ojo’ bonito’. Fuimo’ lo más lindo que hay. No me digas goodbye, no me digas goodbye. Si esto era guay. Fue una guerra de besos que a ti te ponía loquito. La camisa te dejaste, y yo esa no me la quito. Vuelve a darme un besito, babe, a quererme bonito. Yo quiero devolverme a ese veranito”, continúa la letra de la composición.