Las producciones de Turquía siguen ocupando gran parte de la programación de las cadenas de televisión en España. Divinity sigue apostando por ellas con “No te vayas sin mí”, la telenovela turca que llega al canal femenino de Mediaset el viernes 2 de septiembre a las 22:30 horas.

Titulada originalmente como “Asla Vazgeçmem”, la ficción otomana se estrenó en su país de origen en febrero de 2015, y contó con tres temporadas de duraciones diferentes. La sesión de estrenó cuenta con 18 capítulos; la segunda, con 38; y la temporada final solo contó con tres entregas. En total sumó 59 episodios. El desenlace de la historia se pudo ver en octubre de 2016. Tolgahan Sayışman, Amine Gülşe y Şafak Pekdemir son los protagonistas que lideran la trama principal, junto a ellos se encuentra un elenco de reconocidos actores que, a continuación, te damos a conocer.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “NO TE VAYAS SIN MÍ”?

Tolgahan Sayismán como Yiğit Kozan

Rico y con mucho carácter, vive en una de las propiedades de su familia rodeado de todas las comodidades posibles. Todo su mundo cambia cuando, tras un accidente de tráfico, su esposa queda en coma. Enamorarse de Nur será su perdición y su corazón quedará dividido en dos.

El intérprete fue subcampeón en el concurso Mejor Modelo de Turquía en 2002. Ha pasado por series como “Yer Gök Ask”, “Siyah Inci” y “Sampiyon”.

Tolgahan Sayismán como Yiğit Kozan en “No te vayas sin mí” (Foto: Tolgahan Sayismán / Instagram)

Amine Gülşe como Nur Demirağ

No comparte con su nuevo pretendiente nada, salvo las ganas de iniciar una nueva vida. En su caso, ella perdió a sus padres y, desde entonces, le ha costado mucho levantar cabeza. Toma la decisión de irse a vivir con sus tíos, sin saber que ahí encontrará el amor.

Amine Gülşe también es modelo, fue la ganadora del certamen Miss Turquía en 2014. Debido a que no centró su carrera en la actuación, no cuenta con una extensa trayectoria como actriz. Además de “Asla Vazgeçmem”, apareció también en “Ikisini de Sevdim” y en la película “Bir Türk Masali”.

Amine Gülşe como Nur Demirağ en “No te vayas sin mí” (Foto: Amine Gülşe / Instagram)

Şafak Pekdemir como İclal Demirer Kozan

Perder varios años de tu vida por estar en coma no es fácil y si tu marido, durante ese tiempo, se enamora de otra mujer, es normal que no te lo tomes nada bien. Ambiciosa y guerrera, no dudará en dar batalla a Nur para recuperar a Yiğit, aunque eso signifique tener que hacer cosas más que cuestionables.

La actriz Şafak Pekdemir es conocida en Turquía por sus papeles en títulos como “Leyla ile Mecnun”, “Yasak Elma” y “Yalancilar Ve Mumlari”, entre otros.

Amine Gülşe como Nur Demirağ en “No te vayas sin mí” (Foto: Amine Gülşe / Instagram)

Completan el elenco

Ayşegül Günay como Aytül Demirer

Yonca Cevher como Nazan Demirağ

Tugay Mercan como Cahit Kozan

Hülya Gülşen como Hafize Çelebi

Ümit Yesin como Tayyar Çelebi

Tuğçe Kumral como Elmas Çelebi

Ege Kökenli como Yaren Kozan

Hakan Dinçkol como Fırat Kozan

Yağızkan Dikmen como Emin Çelebi

Poyraz Bayramoğlu como Mert Kozan

Şencan Güleryüz como Kerem Sancaktar

Eren Hacısalihoğlu como Sinan

Taner Rumeli como Fatih

Gözde Mutluer como Yağmur

Ferda İşil como Dudu

Zeynep Köse como Fikret

Tolgahan Sayismán como Yiğit Kozan en “No te vayas sin mí” (Foto: Gold Film)

¿DE QUÉ TRATA “NO TE VAYAS SIN MÍ”?

Yiğit Kozan es un empresario de éxito y padre de un niño. Su vida cambia después de un accidente de auto con su mujer İclal. Ella sobrevive, pero se queda en coma. El tiempo pasa y su estado de salud no mejora. Él se siente culpable, pero opta por seguir adelante con su vida y fingir que su esposa ha fallecido.

Tres años después del terrible suceso, Nur llega a la mansión en la que reside el protagonista para trabajar como empleada del hogar. Él acaba enamorándose profundamente de ella y le pide matrimonio.

La joven acepta su proposición, pero desconoce el incidente que marcó su pasado y que saldrá a la luz en el momento más inoportuno. Cuando están a punto de contraer matrimonio, İclal despierta del coma y la noticia deja impactado a Yiğit, quien se verá obligado a tomar una decisión: seguir con su nuevo amor o retomar la relación con la madre de su hijo.