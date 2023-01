Salió del closet. Noah Schanpp, conocido por interpretar a Will Byers en la serie ‘Stranger things’, empleó su cuenta de TikTok pare confesar su homosexualidad.

En el clip, el joven intérprete colocó el siguiente título: “Cuando finalmente le dije a mis amigos y familiares que era gay después de estar asustado en el armario durante 18 años y todo lo que dijeron fue ‘lo sabemos’”.

En la leyenda del video, Schnapp también escribió: “Supongo que me parezco más a Will de lo que pensaba”. En una clara referencia a Will Byers, el personaje que interpreta desde los 12 años.

Por el momento, Millie Bobby Brown y sus otros compañeros de elenco no ha reaccionado o respondido al vídeo, pero se espera que lo hagan en las próximas horas.

Noah Schnapp confiesa que es gay

Noah Schnapp: salvavidas, el nuevo trabajo del actor de ‘Stranger things’

¿Nuevo oficio? En diálogo con el medio ‘Flaunt’, el famoso actor de ‘Stranger Things’ reveló que además de los sets de rodaje y grabación, trabajar como guardián de una piscina estadounidense le valió para recuperar la normalidad de un adolescente común y corriente.

“Es una especie de ‘solo por diversión’. He crecido con una vida normal y amigos normales y cosas fuera de Stranger Things, así que me ha mantenido con los pies en la tierra”, dijo Schnapp, quien se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera luego del éxito de la producción de Netflix.

