LLEGÓ WILL. Noah Schnapp, quien encarna a Will Byers en la popular serie Stranger Things, llegó al Perú este viernes en medio de la algarabía de sus fanáticos. En un video compartido en TikTok se ve al conocido actor estadounidense de 17 años saliendo del aeropuerto Jorge Chávez y entrando a su vehículo particular.

Además, a través de sus historias de Instagram, el joven compartió la espectacular vista que tiene a su disposición desde su habitación en el exclusivo Hotel Marriott en Miraflores. En las imágenes, se observa la Costa Verde y la imensidad del Océano Pacífico. “Lima, Perú”, agregó en la fotografía.

Cabe indicar que la visita de Noah Schnapp al Perú se da en el marco de la Comic Convention Latin America 2022, donde participará este fin de semana.

Jorge Culque, director de la Comic Convention para Lima, ofreció unas declaraciones para El Comercio donde indicó que el actor se tomará un tiempo para firmar autógrafos, tomarse fotos con sus fanáticos y hasta ofrecerá un meet and greet para sus seguidores.

OTROS FAMOSOS QUE LLEGAN A LIMA PARA LA COMIC CONVENTION LATIN AMÉRICA 2022

Además de Noah Schnapp, Mason Dye, quien interpretó a Jason Caver en la última temporada de Stranger Things, también estará en Lima para el evento.

Otros famosos que también arribarán al Perú para la Comic Convention Latin America 2022 son Rick Cosnett, quien le dio vida a Eddie Thawne en la primera temporada de The Flash, Tom Cavanagh, de la misma serie, Enrique Arce, quien encarnó a Arturito Román en ‘La casa de papel’ y Felipe Colombo, Manuel Aguirre en Rebelde Way.

¿Cuándo y dónde se realizará la Comic Convention Latin América 2022?

La Comic Convention Latin America se viene llevando a cabo desde el 26 de julio hasta el 31 del mismo mes. El lugar será el Centro de Convenciones Arena 1, ubicado en la Costa Verde de San Miguel.

