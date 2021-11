Grammy 2022: La lista completa de todos los nominados al gran premio musical.

Los Grammy 2022 se realizará el próximo 22 de enero para reconocer a lo mejor de música internacional. Es por ello que este martes se llevó a cabo el evento que dio a conocer a la lista de artistas que competirán por el gran premio musical. Aquí te contamos quiénes son los elegidos.

La Academia de Grabación de Estados Unidos alista una nueva gala a fin de brindar un reconocimiento a los artistas que han destacado en esta industria. Ha existido gran expectativa por conocer a los nominados, sobre todo porque estrellas como BTS, Carly Pearce, Maneskin, Jon Batiste, Gayle King, H.E.R., entre otros, fueron los anfitriones para conocer a los artistas convocados.

LISTA DE NOMINACIONES AL GRAMMY 2022

Mejor grabación dance/electrónica

- ‘Hero’ de Afrojack y David Guetta

- ‘Loom’ de Ólafur Arnalds ft. Bonobo

- ‘Before’ de James Blake

- ‘Heartbreak’ de Bonobo y Totally Ernormus

- ‘You can do it’ de Caribou

- ‘Alive’ de Rufus du Sol

- ‘The business’ de Tiesto

Mejor álbum dance/electrónica

- ‘Subconsciously’ de Black Coffee

- ‘Fallen Embers’ de Illenium

- ‘Music is the weapon’ (Reloaded) de Major Lazer

- ‘Shockwave’ de Marshmello

- ‘Free Love’ de Sylvan Esso

Mejor interpretación de rap

- ‘Family Ties’ de Baby Keem ft. Kendrick Lamar

- ‘UP’ de Cardi B

- ‘My life’ de J. Cole ft. 21 Savage y Morray

- ‘Way 2 sexy’ de Drake ft. Future y Young Thug

- ‘Thot S**’ de Megan Thee Stallion

Mejor interpretación de rap melódico

- ‘Pride is the devil’ de J. Cole ft. Lil Baby

- ‘Need to know’ de Doja Cat

- ‘Industry baby’ de Lil Nas X ft. Jack Harlow

- ‘Wusyaname’ de Tyler The Creator ft. Young Boy

- ‘Hurricane’ de Kanye West ft. The Weeknd y Lil Baby

Mejor canción de rap

- ‘Bath Salts’

- ‘Best Friends’

- ‘Family ties’

- ‘Jail’

- ‘My life’

Mejor álbum de rap

- ‘The off-season’ de J. Cole

- ‘Certified lover boy’ de Drake

- ‘King’s disease II’ de Nas

- ‘Call me if you get lost’ de Tyler The Creator

- ‘Donda’ de Kanye West

Mejor diseño de álbum no-musical

- ‘Cinema’

- ‘Down’

- ‘Hey what’

- ‘Love for sale’

- ‘Notes with attachments’

Mejor productor no-clásico

- Jack Antonoff

- Rogét Chahayed

- Mike Elizondo

- Hit-boy

- Ricky Feed

Mejor remix grabación

- ‘Back to life’

- ‘Born for greatness’

- ‘Constant Craving’

- ‘Inside out’

- ‘Met him last night’

- ‘Passenger’

- ‘Talks’

Mejor álbum de audio inmersivo

- ‘Bolstad: Bomba sonora’

- ‘Dear future self’

- ‘Fryd’

- ‘Mutt Slang II - A wake of sorrows engulfed in rage’

- ‘Soundtrack of american soldier’

Productor clásico del año

- Blanton Alspaugh

- Steven Epstein

- David Frost

- Elaine Martone

- Judith Sherman

Mejor álbum instrumental contemporáneo

- ‘Double dealin’

- ‘The Garden’

- ‘Tree falls’

- ‘At blue note Tokyo’

- ‘Deep: The baritone sessions Vol. 2′

Mejor álbum de pop latino

- ‘Vértigo’ de Pablo Alborán

- ‘Mis amores’ de Paula Arenas

- ‘Hecho a la antigua’ - Ricardo Arjona

- ‘Mis manos’ - Camilo

- ‘Mendó’ - Alex Cuba

- ‘Revelación’ - Selena Gomez

Mejor álbum de música urbana

- ‘Afrodisíaco’ de Rauw Alejandro

- ‘El último tour del mundo’ - Bad Bunny

- ‘José’ de J Balvin

- ‘KG0516′ de Karol G

- ‘Mendó’ - Alex Cuba

- ‘Sin miedo (del amor y otros demonios)’ de Kali Uchis

Mejor álbum latino de rock o alternativo

- ‘Deja’ de Bomba Estéreo

- ‘Mira lo que me hiciste hacer (Deluxe)’ de Diamante Eléctrico

- ‘Origen’ de Juanes

- ‘Calambre’ de Nathy Peluso

- ‘El madrileño’ de C. Tangana

- ‘Sonidos de Karmática Resonancia’ de Zoé

Mejor álbum regional mexicano

- ‘Antología de la música ranchera Vol.2′ de Aida cuevas

- ‘A mis 80′s’ de Vicente Fernández

- ‘Seis’ de Mon Laferte

- ‘Un canto por México Vol.2′ de Natalia Lafourcade

- ‘Ayayay! (Super deluxe)’ de Christian Nodal