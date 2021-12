¿Qué pasó con la mamá de Octavio Ocaña? La madre del actor mexicano, Ana Lucía, cumplió años en el contexto en que se está investigando la muerte de su hijo, el recordado Benito de la serie “Vecinos”. El día especial de la familia del intérprete, por supuesto, se tornó triste por la ausencia del joven. Porque, como se suele decir, la muerte de un hijo es algo que no tiene nombre, un dolor muy profundo.

Octavio murió a los 22 años el 29 de octubre, de un disparo en la cabeza, de acuerdo a las primeras investigaciones en su país. La familia, desde entonces, ha pedido que se indague a profundidad lo que ocurrió puesto que el actor habría fallecido antes de una persecución policial.

Desde que se supo la noticia de su muerte, diversas personalidades, entre actores y figuras de la televisión, han pedido que se revele lo sucedido con el joven artista y brindaron sus condolencias a los familiares.

De igual manera, los seguidores de Benito hicieron una serie de cadenas virales para exigir a las autoridades que esclarezcan lo sucedido con Ocaña. En esos días inciertos, la madre de Octavio acaba de cumplir años.

Octavio Ocaña falleció la tarde del sábado 29 de octubre. Su muerte aún es materia de investigación (Foto: Octavio Ocaña/Instagram)

¿CÓMO FUE EL CUMPLEAÑOS DE ANA LUCÍA, LA MADRE DE OCTAVIO OCAÑA?

Ana Lucía, la madre de Octavio Ocaña, celebró un día más de vida, pero con un sabor de tristeza por la muerte del joven actor mexicano, de acuerdo al testimonio que hizo su hija Bertha en su cuenta de Instagram.

“Mamita no se ni que decirte por qué normalmente es ‘Feliz Cumpleaños’ pero tú felicidad quedó bastante dañada para tu hijo este día era de lo más importante y especial pero para nosotros los que quedamos lo sigue siendo mi reina, te amo y celebro y bendigo tu vida”, escribió la joven en la descripción de la fotografía donde aparece su madre con su hermano menor.

Agregó que Octavio Ocaña, desde el cielo, la cuidará y bendecirá para que tenga las fuerzas para seguir adelante. En otra publicaciones, con fotografías actuales, Bertha le agradeció a su progenitora por su sonrisa a pesar del difícil momento.

“Fuiste muy fuerte para ser el primer cumpleaños del resto de tu vida sin tu niño amado 💔 pero vive en tu alma eternamente. Te amo, te admiro y te respeto no te vamos a dejar caer por qué él nunca lo hubiera permitido, gracias mami por regalarnos hoy un poco de tu sonrisa y por que como te lo digo todos los días... Un día más mami, un día a la vez, un día menos para volver a estar con él”, agregó.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO ANA LUCÍA SOBRE LA MUERTE DE SU HIJO OCTAVIO OCAÑA?

En una entrevista con “Primer Impacto”, Ana Lucía se quebró y detalló qué haría si pudiera retroceder el tiempo y estar presente durante la muerte de Octavio. “Yo empecé a temblar. Diría ‘Dales todo, mátenme a mí, pero a mi hijo no’. Hubiera querido decirles mátenme a mí, por favor, mátenme a mí”, expresó Ana.

“Gracias por tanto amor. Está en un lugar de luz, de perdón y de consuelo. Estamos tranquilos por eso. Gracias”, agregó.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LOS ACOMPAÑANTES DE OCTAVIO OCAÑA EL DÍA DE SU MUERTE?

Los dos hombres que acompañaban a Octavio Ocaña el día de su fallecimiento saldrán a dar su versión en el marco de las investigaciones y jugarán un papel central para conocer lo que realmente sucedió con el recordado Benito Rivers de “Vecinos”, de acuerdo a Octavio Pérez, padre del actor mexicano.

“Se van a acordar de todo y van a recapacitar. No se han acordado, no han… Es que el vivir una situación de esas, yo los comprendo, o sea, a ellos los venían persiguiendo, vivieron en carne propia eso, obviamente están asustados, ¿amenazados?, probablemente. No me lo han querido confesar”, manifestó Pérez en una conferencia de prensa con medios mexicanos.

Agregó que está convencido de que “en su momento van a hablar” por su aprecio al fallecido Octavio Ocaña y por “el que me tienen a mí”. “Pero lo que sí les puedo decir es que van a ser una pieza clave en esto y la última versión va a ser de ellos, van a decir las cosas como tienen que ser, como ellos las vivieron. Ellos van a hablar, es seguro”, detalló el patriarca de los Ocaña.

Octavio Ocaña junto a su novia Nerea Godínez con quien tenía planeado casarse. (Foto: Octavio Ocaña / Instagram)

¿QUIÉNES SON LOS VERDADEROS HEREDEROS DE OCTAVIO OCAÑA?

Luego de que se difundió el rumor que señala que Nerea Godínez y su pequeño hijo Andrés fueron los herederos universales de la fortuna de Octavio Ocaña, la novia del fallecido actor salió a desmentir esta información.

“No hay ninguna herencia que me haya dejado. Por supuesto que no”, dijo Nerea Godínez al programa mexicano de televisión “De primera mano”.

“No sé de dónde sacan tantas cosas. No sé cómo la gente de lo cree si ni siquiera les enseñan con pruebas, pero bueno”, señaló.

Finalmente, Godínez agregó que ella se cansó de los ataques en su contra por lo que decidió alejarse de las redes sociales. Además, aclaró que la casa en donde vivía con el actor es su propiedad.

“No puedo hacer que todo el mundo me crea. Yo me quedo con la gente que me conoce, que es bastante, y saben quién soy y cómo soy y van a seguir hablando. La verdad ya me harté, ya me cansé, cada día es más difícil toda esta situación, pero prácticamente todo lo que dicen de mí es mentira: ni me puso casa, ni me puso departamento. La casa es mía, es rentada, pero es mía, yo estaba aquí desde antes”, agregó la joven.

También se defendió afirmando que “la empresa es familiar” y es “de toda la vida”: “Todo lo que tenía como cuentas de bancos ni siquiera está a mi nombre, eso lo tiene Bertha (Ocaña, hermana de Octavio). Yo no sé la gente de dónde saca tantas cosas”, finalizó.

